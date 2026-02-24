營養午餐免費遭質疑排擠預算？　議員：承諾就該扛

▲台南市議員蔡宗豪等人，針對市長黃偉哲開學日談話提出質疑，要求說明。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



台南市長黃偉哲於開工、開學首日出席成功國小活動時，提及「營養午餐全面免費」等學子福利政策，形容為「奇怪政策」，並表示相關支出排擠教育預算，影響建設推動進度，此番談話引發在野陣營不滿，市議員蔡宗豪、李中岑及議員擬參選人李佳蓉，對市府說法提出質疑，要求市長說明並收回相關言論。



蔡宗豪表示，照顧學子是市府對家長的承諾，若市長認為政策有疑慮，當初應審慎評估再決定，而非事後以預算壓力為由提出質疑。他認為，政策既已拍板推動，就應承擔責任並妥善規劃財源，而非對外釋出相互矛盾的訊息，影響家長信心。



蔡宗豪也提及，市府年度總預算規模龐大，教育支出與公共建設如何平衡，應透過制度檢討與財政規劃解決，而非將兩者對立。他同時要求市府說明成功國小校舍重建進度與工程管理機制，強化外界對公共工程品質與效率的信任。



李中岑指出，營養午餐免費政策對許多家庭而言，是實質減輕負擔的重要措施。她表示，科技教育推動與基礎照顧並不衝突，關鍵在於整體預算分配與財政管理能力，呼籲市府清楚說明教育經費使用情形，避免讓基層家長產生疑慮。



李佳蓉則強調，基層教育軟硬體建設應同步推進，營養午餐屬於基本照顧的一環，不應成為被檢討的對象。她認為，市府應提出具體財源規劃與建設時程，回應社會關切，而非在公開場合以情緒性語言形容既有政策。



對此，台南市府尚未就議員要求道歉一事做出進一步回應。相關言論已在地方政壇掀起討論，後續發展仍待觀察。