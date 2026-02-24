快訊／推舉出爐！柯建銘時代終結　蔡其昌當選民進黨團總召

▲蔡其昌。（資料照／記者陳煥丞攝）

記者詹詠淇／台北報導

立法院新會期開議，民進黨立法院黨團改組備受矚目，新系立委蔡其昌年前登記角逐民進黨團總召，挑戰「萬年總召」柯建銘。結果今（24日）正式出爐，確定由蔡其昌當選總召一職。另幹事長為莊瑞雄，書記長則由范雲當選。

民進黨團昨發出開會通知，祭出「強制動員令」要求全員出席今（24日）上午的黨團會議。由於本屆總召選舉罕見出現競爭局面，由立委蔡其昌挑戰現任總召柯建銘，在柯建銘邀集下，柯建銘與蔡其昌已於23日中午會面進行協調，並由現任幹部鍾佳濱、陳培瑜見證。另因僅有范雲登記參選書記長，因此也有邀請范雲到場。不過，據了解，協商結果並不樂觀，因為兩人都有擔任總召的意願。

稍早在議場時，現場綠委們都圍繞著蔡其昌，僅王美惠一人和柯建銘對話。不過，在黨團大會時，裡面傳出「莊瑞雄讚！」、「蔡其昌讚！」、「柯建銘讚！」、「民進黨加油！台灣加油」等聲音，氣氛相當熱絡。

綠委李坤城說，在外面聽到裡面很大歡呼聲，大家喊柯建銘總召加油、蔡其昌加油，氣氛非常和氣。

黨團改組最終沒有經過投票，而是採推舉方式，民進黨團新會期幹部改組結果，總召由蔡其昌當選，幹事長莊瑞雄、書記長范雲。

