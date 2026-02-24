玉管處加入野生動物長期監測　麝香貓入鏡黑熊悠閒散步　

▲玉山園區海拔2600公尺以上記錄到麝香貓蹤影。（圖／玉山國家公園管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為從影像資料觀察野生動物的長期族群動態變化，玉山國家公園管理處近一年前加入「全國野生動物長期監測系統」，選定10處棲地維護與監測的關鍵位置架設監測相機，至去年底已累積超過4萬4000小時監測時數、約3萬6000筆影像資料，將作為未來各項政策擬定、成效評估、遊憩服務與保育教育宣傳工作的基礎資料。

玉管處指出，過去管理單位難以回答野生動物族群量的變化、活動範圍是否擴張等議題，該處自2025年3月起正式加入由國家公園署與林業及自然保育署共同推動的「全國野生動物長期監測系統」，採用網格化取樣(Grid-based sampling)，並透過標準化的樣點設置、影像設定與維護流程，建立長期、穩定的監測資料品質，作為未來玉山園區野生動物族群動態變化的判讀依據。

▲臺灣黑熊自由自在地在玉山園區活動。

玉管處說明，經該處保育巡查員們背負著沉重的儀器設備深入山林，目前已記錄到30種野生動物，包含19種哺乳類與11種鳥類，其中有25種臺灣特有(亞)種，屬於保育類共有15種，包括臺灣水鹿、臺灣野山羊等常見偶蹄目動物，白面鼯鼠、長吻松鼠等6種齧齒目動物，黃喉貂、黃鼠狼、白鼻心等8種食肉目動物，還攝得罕見的臺灣小黃鼠狼群體活動的珍貴畫面，更在2600公尺的高海拔記錄到中、低海拔較為常見的麝香貓，以及臺灣獼猴、屬鱗甲目的臺灣穿山甲。

▲台灣水鹿。

而活動範圍廣的「保護傘物種(Umbrella Species)」台灣黑熊，透過相機影像中胸前V字斑紋、體型等的外部特徵，可進行個體辨識工作，進而了解其族群數量與分布之變化，也能掌握其可能的出沒時段與路徑，作為未來於園區出沒地圖的設計、提醒山友落實食物管理與降低人熊衝突風險之基礎參考資料，以建立人熊共存之山林環境。

玉管處提醒，園區生物多樣性透過野生動物長期監測系統，才能更精準管理，但同時需要社會大眾的自律、共同維繫人與自然的共好空間，呼籲遊客們與野生動物保持距離、不追逐、不圍觀，以避免造成動物壓力與行為改變，並落實不餵食、食物不落地，以防止野生動物被人為食物吸引靠近，更應確實執行無痕山林(Leave No Trace, LNT)準則，將垃圾與廚餘全數帶走，共同維護棲地品質。