墨西哥暴亂已70死！多家航空公司取消航班　美國務院籲就地避難

▲ 歐塞奎拉被擊斃後全國爆發動亂。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

墨西哥頭號毒梟「金髮男」（El Mencho）歐塞奎拉（Nemesio Oseguera）22日被特種部隊擊斃後，旗下販毒集團在全國至少20個州發動大規模報復攻擊，當局稱已有逾70人喪生。多家國際航空公司為保障旅客安全，23日緊急宣布取消或大幅削減前往哈利斯科州等高風險地區的航班，數百名觀光客被迫滯留當地。

美加航空停飛高風險區 歐洲航線維持正常

美國西南航空（Southwest Airlines）向CNN證實，由於「地面情勢不明」，23日取消所有往返巴亞爾塔港國際機場的班機，並警告延誤情形可能持續至26日，但「一旦確認安全無虞即恢復營運」，前往坎昆和洛斯卡沃斯的航班則維持正常；達美航空（Delta Airlines）取消所有往返巴亞爾塔港及瓜達拉哈拉的航班，發言人表示，「旅客與機組員的安全永遠是第一優先。」

聯合航空（United Airlines）官網特別標註「哈利斯科墨西哥民間動盪」警示，指出往返特定機場的航班可能受影響至25日。美國航空（American Airlines）宣布巴亞爾塔港當日班機全面停飛，瓜達拉哈拉航班則採減班措施。

加拿大航空（Air Canada）同樣取消23日所有巴亞爾塔港航班，承諾「監控情勢並在確保安全前提下協助旅客返國。」相較之下，德國漢莎航空（Lufthansa）每日2班往返墨西哥城的航線、維珍航空（Virgin Atlantic）每周3班倫敦至坎昆航線均正常運作。

美國務院發警示 籲哈利斯科州美公民就地避難

美國國務院23日發布最新安全警示，指出包括提華納、坎昆、圖盧姆等多數地區情勢「已恢復正常」，但仍呼籲身在哈利斯科州瓜達拉哈拉、巴亞爾塔港及古斯曼城的美國公民「持續就地避難」。警示提到，「部分但非所有班機已從瓜達拉哈拉起飛，巴亞爾塔港航班也開始恢復」，提醒旅客「前往機場前務必確認航班狀態」。

▲ 美方曾懸賞1500美元緝拿歐塞奎拉。（圖／路透）

總統稱預防性措施 增派2500士兵進駐西部

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）23日稍早表示，航空公司取消航班屬「預防性措施」，預期「今天或最晚明天恢復所有班機」，並強調現已局勢平穩，政府運作正常，武裝部隊協調良好」。國防部長特雷維亞（Ricardo Trevilla）透露，23日已增派2500名士兵進駐西部地區，22日起總計部署約9500名軍警因應動盪。

販毒集團報復 觀光客目睹軍機飛過飯店

販毒集團報復行動遍及全國，在多座城鎮道路拋灑鐵釘尖刺，劫持並焚燒公車等車輛製造路障。經BBC查證的畫面顯示，巴亞爾塔港觀光客在泳池旁目睹軍用直升機低空飛越飯店，遠處建築濃煙竄升。聖伊西德羅鎮爆發武裝衝突，監視器畫面記錄到販毒集團成員駕車衝撞國民警衛隊車輛並開火攻擊。安全部長加西亞（Omar Garcia Harfuch）表示，動亂已造成1名獄警、1名檢察官及30名販毒集團成員死亡。

懸賞1500萬美元毒梟 與情人幽會遭追蹤擊斃

歐塞奎拉領導的哈利斯科新世代販毒集團（Jalisco New Generation Cartel）是墨西哥最令人聞風喪膽的犯罪組織，美國曾懸賞1500萬美元緝拿他，國防部長特雷維亞透露，特種部隊追蹤他與情人幽會的位置成功逮捕。他在塔帕爾帕鎮與隨扈和軍方激烈交火中身受重傷，轉送墨西哥城途中不治。