失聯移工心虛落跑！衝路中當街拉扯　勇警辣椒水逮人畫面曝

記者鄧木卿／台中報導

台中警方巡邏時發現1名男子邊走邊滑手機，不時左顧右盼，看見員警眼神飄移閃躲，員警發覺可疑攔查，不料男子出示的居留證上的照片完全是另1人，男子眼見瞞不過掙脫落跑，2人就在大街上拉扯，最後在熱心路人協助，以及噴灑辣椒水後順利就逮。

▲▼失聯移工見警心虛落跑，當街發生拉扯後就逮。（圖／chiu_1994_授權提供）

台中市警察局第二分局永興派出所巡佐謝承諺昨（23）天中午12點40分在永興街、北興街口巡邏時，發現1名外籍男子行跡可疑，遂上前盤查，男子這時神色開始驚慌，急欲離去。

謝員進一步詢問身分，男子出示手機中的居留證照片，謝員一看發現根本不是男子本人，男子眼見瞞不過警察急欲落跑，竄逃到馬路中央，影響行車安全，謝員於是噴灑辣椒水，加上路人也協助包圍，順利制止男子脫逃。

警方表示，該男子為2024年8月間被通報的失聯移工，後續依法將人解送至移民署台中市專勤隊接續偵辦，並呼籲，對於外國人逾期滯留，罰鍰已提高至1萬元到5萬元，且管制禁止入國期間也提高至最高7年；民眾如聘用逃逸移工，依法可處15萬元以上、75萬元以下罰鍰，5年內再犯者，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金，提醒國人切勿以身試法。