社會 社會焦點 保障人權

半夜吵架被丟包　衰男「借電話」警誤當賊！逆轉獲無罪

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿輝（化名）前年1月間半夜外出找朋友，結果半路被丟包，跑去附近工廠的警衛室借電話，竟被警方當成偷竊銅線軸的嫌犯，因而挨告。桃園地院法官日前審理之後，認為檢方證據不足，裁定阿輝無罪。

眼睛,男性,崩潰,憂鬱,受傷,難過,生病,害怕,恐懼（示意圖／CFP）

▲阿輝半夜出門找人，卻被警方當成竊賊。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，檢方主張，阿輝2024年1月間與另外3名同夥攜帶剪鉗工具潛入桃園市某工廠，意圖竊取銅線軸，過程中誤觸紅外線感應警報器，被工廠的值班保全人員發現，4人隨即分散逃跑；隨後桃園警方獲報前往現場調查，並在工廠的圍牆邊查獲阿輝。

阿輝則堅決否認行竊，他表示，女友因案入監，不知道什麼時候才能出來，事發當天有朋友聲稱在路上看見女友，他才在半夜請朋友陪同一起去尋找，無奈中途雙方吵了一架，他被朋友丟下車，只好跑去附近的工廠警衛室借電話。

桃園地院法官認為，經檢視相關監視器畫面，可見4名竊賊的身體及頭部均使用塑膠袋包裹，僅能辨識特徵為短髮，其餘包含性別、五官及穿著衣物等特徵，都無法明確辨識，而短髮並非少見髮型，不能僅憑阿輝也是短髮，就認定他是監視器畫面中的竊賊。

此外，法官指出，阿輝被警方查獲時，距離竊賊觸發警報已經過1個小時，若他真的是竊賊，為何要在逃跑之後，冒著被捕的風險在工廠外面逗留1個小時，這顯然不合理。

法官表示，從檢方現有證據看來，尚不足以證明阿輝涉及該竊案，最終認定證據不足，諭知阿輝無罪，全案仍可上訴。

快訊／TOYOTA年度計畫曝「Corolla有新車型」！
曾當過鄧麗君司機　「神秘金興發家族」2.35億售通化透店
糗！邀鄭麗君備詢遭韓國瑜打臉　傅崐萁尷尬：過去都有上台啊
黃偵琳酒駕退選！「5搶4」提前落幕　不用初選了
臉丟大了！垃圾亂丟艦長印章、軍帽漂上岸　海軍認了
快訊／柯建銘時代終結　蔡其昌當選民進黨團總召
快訊／鑄件大廠慘跌停！近9500張低掛等著賣
老董愛上看護！臨終前她領走4千多萬　驚動子女
獨／沒有雞雞的夜晚！作家H怒告陳珮甄+絞肉機女神...結局大

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

桃園男縱火！法院判刑2年+監護4年

桃園男縱火！法院判刑2年+監護4年

桃園市張姓男子對同棟大樓鄰居常堆置回收物品心有不滿，2024年6月間，見鄰居大門沒關，趁機侵入後以打火機點燃回收物縱火，導致八旬鄰居險些葬身火窟，桃園地檢署依殺人未遂罪嫌起訴。桃園地院審理時，張坦承犯行不諱，因罹患精神疾病，法官以被告有精神障礙致辨識能力減低減刑要件，審結依殺人未遂罪判處有期徒刑2年，並於執行完畢或赦免後入相當處所施以監護4年。

看電影聊天被潑水　觀眾怒告侮辱輸了

看電影聊天被潑水　觀眾怒告侮辱輸了

桃園超商驚魂　菜刀男強盜未遂判4年6月

桃園超商驚魂　菜刀男強盜未遂判4年6月

辣聊人夫「禁慾很久」　小三慘賠20萬

辣聊人夫「禁慾很久」　小三慘賠20萬

未扣安全帽被警攔查　騎士一撞下場GG

未扣安全帽被警攔查　騎士一撞下場GG

桃園地院

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程
躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

