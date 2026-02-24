半夜吵架被丟包　衰男「借電話」警誤當賊！逆轉獲無罪

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿輝（化名）前年1月間半夜外出找朋友，結果半路被丟包，跑去附近工廠的警衛室借電話，竟被警方當成偷竊銅線軸的嫌犯，因而挨告。桃園地院法官日前審理之後，認為檢方證據不足，裁定阿輝無罪。

▲阿輝半夜出門找人，卻被警方當成竊賊。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，檢方主張，阿輝2024年1月間與另外3名同夥攜帶剪鉗工具潛入桃園市某工廠，意圖竊取銅線軸，過程中誤觸紅外線感應警報器，被工廠的值班保全人員發現，4人隨即分散逃跑；隨後桃園警方獲報前往現場調查，並在工廠的圍牆邊查獲阿輝。

阿輝則堅決否認行竊，他表示，女友因案入監，不知道什麼時候才能出來，事發當天有朋友聲稱在路上看見女友，他才在半夜請朋友陪同一起去尋找，無奈中途雙方吵了一架，他被朋友丟下車，只好跑去附近的工廠警衛室借電話。

桃園地院法官認為，經檢視相關監視器畫面，可見4名竊賊的身體及頭部均使用塑膠袋包裹，僅能辨識特徵為短髮，其餘包含性別、五官及穿著衣物等特徵，都無法明確辨識，而短髮並非少見髮型，不能僅憑阿輝也是短髮，就認定他是監視器畫面中的竊賊。

此外，法官指出，阿輝被警方查獲時，距離竊賊觸發警報已經過1個小時，若他真的是竊賊，為何要在逃跑之後，冒著被捕的風險在工廠外面逗留1個小時，這顯然不合理。

法官表示，從檢方現有證據看來，尚不足以證明阿輝涉及該竊案，最終認定證據不足，諭知阿輝無罪，全案仍可上訴。