黃偵琳酒駕退選！高雄左楠區「5搶4」提前落幕　不用初選了

記者賴文萱／高雄報導

民進黨高市議員黨內初選民調將在3月2日至8日舉行，不料，左營、楠梓區的參選人黃偵琳竟爆出酒駕肇事，昨日出面三度鞠躬致歉，今（24）日隨即宣布退選。對此，民進黨高雄市黨部發聲表示，尊重其決定，而在黃偵琳退出後，原本登記5人、提名4席的左楠區預計也不用初選，提早結束戰局。

▲黃偵琳初選前被爆酒駕，宣布退選。（圖／記者賴文萱翻攝）

民進黨高雄市黨部今日發聲表示，「針對本黨左楠區市議員參選人黃偵琳宣布退出本次黨內初選一事，黃偵琳已就相關事件公開致歉並表達反省，並在審慎評估後，主動宣布退出本次初選選舉程序。市黨部尊重其決定，也肯定其願意承擔政治責任的態度，後續將依黨中央規定繼續辦理相關程序」。

市黨部再次重申，民進黨對於酒駕零容忍立場與社會價值一致。對於任何涉及酒駕之行為，本黨均以最高標準檢視。

▲高雄左楠區綠議員初選「5搶4」落幕，左起黃文志、尹立、黃偵琳、張以理、李雅慧。（圖／記者賴文萱翻攝、製圖）

根據先前黨部公布的初選登記名單，第四選區（左營、楠梓）應選9席、提名4席（含1席婦保），除了黃偵琳登記外，還有現任市議員李雅慧、黃文志，以及高雄市前青年局長張以理、「罷韓四君子」高雄市前文化局長尹立參戰。不過，原先「5搶4」的局面，隨著黃偵琳退選，意外提前落幕，該選區預計不用進行初選，不過還是要由黨中央做最終確認。

黃偵琳今日表示，「經過一夜的沈澱 感謝所有朋友的指教跟提醒，很抱歉造成社會的紛擾，我決定退出2026年高雄市左營、楠梓選區的市議員初選，誠心地面對自己所犯的錯誤，承擔負責。 做錯了事就該勇於承認、誠心悔過。做了嚴重的錯誤示範，讓所有支持我的朋友失望了，再次致上最深的歉意及檢討。」

▲高雄市長陳其邁回應黃偵琳酒駕風波，強調酒駕零容忍。（圖／記者賴文萱攝）

左營、楠梓區市議員參選人黃偵琳過去曾任劉世芳立委服務處執行長，長期參與公共事務與服務地方基層，2022年參戰左楠區議員，卻以525票差距落敗成「落選頭」，未料這次捲土重來，竟在初選前夕被爆出酒駕肇事。

對於黃偵琳酒駕卻未退選，陳其邁今日被問及此事回應，酒駕零容忍這是社會普遍的共識，他相信黨中央跟市黨部都會妥善來處理，進一步被問到「會不會覺得要退選？」他則強調，他個人對酒駕行為沒有辦法接受，重申相信黨中央跟市黨部會依據過去整體社會共同的期待處理，因為社會沒有辦法接受這種酒駕的行為。