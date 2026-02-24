臉丟大了！垃圾亂丟艦長印章、軍帽漂上岸　海軍認了：全力配合處理

▲網友爆料海軍亂丟垃圾。（圖／澎湖交通觀察日誌提供，下同）

記者郭運興／台北報導

臉書粉專「澎湖交通觀察日誌」23日貼出多張照片爆料，海軍的垃圾亂丟在澎湖蒔裡，其中還有「金江軍艦艦長-余濬廷」的印章、「高江軍艦」及「單位1110」字樣的垃圾，原先更是散落在各處。貼文一出，引起網友討論紛紛表示「這真的很扯..帽子還可以理解，印章...」、「臉丟大了」。對此，海軍艦隊指揮部今（24日）表示，所屬單位未依規定妥慎處理廢棄物品，本部已主動聯繫地方政府全力配合後續處理事宜；另依規定檢討適處，並通令各單位引為案例宣教，防杜類情再生。

臉書粉專「澎湖交通觀察日誌」23日貼出多張照片指出，「網友投稿」海軍的垃圾亂丟在蒔裡，其中還有「金江軍艦艦長-余濬廷」的印章、「高江軍艦」及「單位1110」字樣的垃圾。粉專也補充，照片是投稿者撿拾集中後的照片，原先是散落在各處。

貼文一出，引起網友討論，紛紛留言表示「海軍每晚都在海上丟垃圾」、「我們的國軍素質都這樣」、「這真的很扯..帽子還可以理解，印章..」、「臉丟大了」。

對此，海軍艦隊指揮部表示，所屬單位未依規定妥慎處理廢棄物品，本部已主動聯繫地方政府全力配合後續處理事宜；另依規定檢討適處，並通令各單位引為案例宣教，防杜類情再生。

●照片獲「澎湖交通觀察日誌」授權轉載。