黃偵琳被爆酒駕自行退選　民進黨部尊重：酒駕零容忍最高標準檢視

▲黃偵琳初選前被爆酒駕 抱兒痛哭選到底。（圖／記者賴文萱翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨高市議員黨內初選民調將在3月2日至8日舉行，不料，左營、楠梓區的參選人黃偵琳竟爆出酒駕肇事，雖然出面三度鞠躬致歉，但未提退選。黃偵琳今（24日）稍早致歉並宣布退選。民進黨高雄市黨部表示，市黨部尊重其決定，也肯定其願意承擔政治責任的態度，後續將依黨中央規定繼續辦理相關程序。市黨部重申，民進黨對於酒駕零容忍立場與社會價值一致。

對於黃偵琳酒駕卻未退選，高雄市長陳其邁今日被問及此事回應，酒駕零容忍這是社會普遍的共識，他相信黨中央跟市黨部都會妥善來處理，進一步被問到「會不會覺得要退選？」他則強調，他個人對酒駕行為沒有辦法接受，重申相信黨中央跟市黨部會依據過去整體社會共同的期待處理，因為社會沒有辦法接受。

黃偵琳稍早發文表示，「經過一夜的沈澱 感謝所有朋友的指教跟提醒，很抱歉造成社會的紛擾，我決定退出2026年高雄市左營、楠梓選區的市議員初選，誠心地面對自己所犯的錯誤，承擔負責。 做錯了事就該勇於承認、誠心悔過。做了嚴重的錯誤示範，讓所有支持我的朋友失望了，再次致上最深的歉意及檢討」。

對於黃偵琳退選決定，民進黨高雄市黨部表示，黃偵琳已就相關事件公開致歉並表達反省，並在審慎評估後，主動宣布退出本次初選選舉程序。市黨部尊重其決定，也肯定其願意承擔政治責任的態度。後續將依黨中央規定繼續辦理相關程序。

市黨部重申，民進黨對於酒駕零容忍立場與社會價值一致。對於任何涉及酒駕之行為，本黨均以最高標準檢視。