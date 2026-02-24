　
謝淑薇哥哥被爆「凌晨丟包女友」　他發文：默默看著母猴耍猴戲

▲謝淑薇 。（圖／達志影像／美聯社）

▲謝政瀛是謝淑薇的哥哥。圖為謝淑薇。（圖／達志影像／美聯社）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣網壇一姐謝淑薇的哥哥謝政瀛近日被前女友爆料，今年前去澳洲墨爾本時，因為大吵一架，所以將女方丟包在飯店門口外。不過網路上也流傳相關截圖，疑似是謝政瀛發文寫道「一直要公審我，我看著朋友傳給我的截圖，默默看著母猴耍猴戲」。不過針對爆料，截稿前尚未取得謝政瀛回應。

前女友爆料被丟包！打LINE找不到人

根據《TVBS新聞網》報導，「前女友」指控謝政瀛和她吵架後，把她丟包在澳洲墨爾本，甚至當她打LINE聯繫時，遲遲沒有得到回應。她透露這是凌晨發生的事情，她一個人在門外待了超過半小時，實在害怕。

網友貼截圖　疑本人發文「默默看著母猴耍猴戲」

「前女友」目前疑似將Threads的貼文刪除，或將帳號關閉，不過沒多久後，就有另名網友發文貼出相關截圖，同時聲稱她握有毀滅性證據。

▲▼ 。（圖／翻攝自Threads）

▲網友貼出相關截圖。（圖／翻攝自Threads）

從該網友貼出的截圖可見，發文者疑似是謝政瀛，他在文中寫道「喜歡截圖訊息上網公審，永遠都是我不對」、「分手不甘心，一直要公審我，我看著朋友傳給我的截圖，默默看著母猴耍猴戲外，也暗自慶幸自己離開的決定」。不過，該帳號目前也已經關閉，真實身分仍有待商榷。

據《TVBS新聞網》報導，謝政瀛表示此屬私事，不願回應。

02/22 全台詐欺最新數據

相關新聞

被亂爆有小三害離婚　他「先燒再砍」釀1死2傷

被亂爆有小三害離婚　他「先燒再砍」釀1死2傷

彰化的菲律賓籍移工尼克，不滿同鄉移工胡亂爆料，害他最後離婚。尼克在2023年11月間，趁著深夜在移工宿舍中縱火，並持鐮刀砍殺對方，造成對方90%燒傷，送醫不治。一審國民法官將他判刑15年、執行完畢後驅逐出境，二審維持。全案再上訴，最高法院23日駁回上訴定讞。

謝淑薇退賽　詹皓晴、陶森贏球挺進8強

謝淑薇退賽　詹皓晴、陶森贏球挺進8強

謝淑薇先盛後衰　杜哈女雙銀恨

謝淑薇先盛後衰　杜哈女雙銀恨

擊敗奧運金牌！謝淑薇攜搭檔闖決賽

擊敗奧運金牌！謝淑薇攜搭檔闖決賽

謝淑薇聯手O妹　勇闖杜哈女雙8強

謝淑薇聯手O妹　勇闖杜哈女雙8強

