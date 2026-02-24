川普用122條款徵關稅　台製工具機輸美比韓多4%、232項目不受影響

▲行政院召開「關稅最新情勢說明記者會」。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院今（24日）召開記者會說明關稅最新變化因應作為。行政院副院長鄭麗君說，在這次依據《貿易法》122條款下15%的新行政命令，美方也調整豁免品項，過去台美貿易協定談妥的1811項工業產品，有444項不在此次的豁免清單中。經濟部長龔明鑫說，一般化學、建材、紡織成衣、運輸工具、機械業等衝擊大，尤其工具機產業關稅來到19%，對比日本的17.6%、韓國的15%，仍有努力空間，這也是未來要堅持ART的部分。

針對各界關心台灣在「台美貿易協定」（ART）爭取到的2072項豁免品項現況，行政院副院長鄭麗君說，在這次依據《貿易法》122條款下15%的新行政命令，美方也公佈一些豁免的品項。

經比較，先前ART裡豁免2072項，農產品佔261項、工業產品佔1811項，在新公佈122條款底下，農產品剩下230項維持全球豁免，其中有27項我國的專屬的豁免，未納入此次的豁免清單。而工業產品這一次的行政命令中，有1367項豁免，有444項不在此次豁免清單。

經濟部長龔明鑫說，總體評估上來講，相對於去年暫時性關稅的20%+MFN，現在是15%+MFN，明顯是改善，今年狀況會比去年好。而若把232條款項目也納入，半導體豁免零關稅，效果會更明顯。相對去年的臨時性關稅20%、現在啟動的122條款15%疊加，15%不疊加的ART談判成果都比較好。

龔明鑫指出，一般化學、建材、紡織成衣、運輸工具、機械業、鋼鐵金屬等衝擊較大，在產業支持上也會針對這幾個產業做重點支持。

龔明鑫舉例，以工具機產業來看，台灣在122條款下的關稅將來到19%，與德國齊平，但比日本的17.6%、韓國的15%都高。龔說相比去年24%的暫時性關稅，與日韓的差距已經縮減很多。但與日韓分別1.4%、4%的差距仍有努力空間，這也是未來要堅持ART的部分。

根據經濟部評估，考量工具機產業輸美關稅比日韓分別高1.4%、4%，產業出口確實會受影響。而受進口成本與政策不確定性影響，評估美國市場需求將縮減，或延緩訂單時程。

▲行政院關稅最新情勢說明記者會，在122條款下，我國工具機產業受到較大衝擊影響。（圖／經濟部提供）



另外，機械業部分，122條款下，台灣產品輸美關稅為16.5%，與歐盟齊平，但仍高於日本的16.1%、韓國的15%。經濟部評估，因差距僅0.4%、1.5%，影響應有限。後續隨半導體供應鏈赴美投資設廠，設備需求提高後，仍有望帶動國內機械業成長。

▲面對122條款關稅，經濟部評估對於機械產業影響有限。（圖／經濟部提供）



手工具業部分，龔明鑫說，主要競爭國為越南、中國，「這個台灣還是保有競爭優勢」，台灣輸美關稅與越南同為18.3%，中國則高達43.3%。水五金部分，主要競爭國同樣為越南、中國，台灣輸美關稅同樣是與越南齊平的17.6%，中國則高達42.6%。他強調，對於產業界來說，只要有公平立足點，就不怕競爭。

塑膠製品業方面，台灣輸美關稅為19.6%，主要對手墨西哥為15%，中國則高達44.6%；紡織業部分，台灣輸美關稅23.7%，韓國為15%，中國為48.7%；醫材業方面，台灣產品輸美17.5%，主要對手韓國為15%，中國則高達42.5%。

龔明鑫特別提到，汽車零組件方面，在232條款之下，與其他主要競爭對手國歐盟、日本、韓國全部拉齊為15%，不受這次122條款關稅疊加的影響。

龔明鑫提到，經濟部的460億支持產業四大措施持續推動，目前申請案件超過3000件，已核保通過的有1500件，會持續加強對企業界的支持。