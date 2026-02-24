　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

川普用122條款徵關稅　台製工具機輸美比韓多4%、232項目不受影響

▲▼行政院召開「關稅最新情勢說明記者會」。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院召開「關稅最新情勢說明記者會」。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院今（24日）召開記者會說明關稅最新變化因應作為。行政院副院長鄭麗君說，在這次依據《貿易法》122條款下15%的新行政命令，美方也調整豁免品項，過去台美貿易協定談妥的1811項工業產品，有444項不在此次的豁免清單中。經濟部長龔明鑫說，一般化學、建材、紡織成衣、運輸工具、機械業等衝擊大，尤其工具機產業關稅來到19%，對比日本的17.6%、韓國的15%，仍有努力空間，這也是未來要堅持ART的部分。

針對各界關心台灣在「台美貿易協定」（ART）爭取到的2072項豁免品項現況，行政院副院長鄭麗君說，在這次依據《貿易法》122條款下15%的新行政命令，美方也公佈一些豁免的品項。

經比較，先前ART裡豁免2072項，農產品佔261項、工業產品佔1811項，在新公佈122條款底下，農產品剩下230項維持全球豁免，其中有27項我國的專屬的豁免，未納入此次的豁免清單。而工業產品這一次的行政命令中，有1367項豁免，有444項不在此次豁免清單。

經濟部長龔明鑫說，總體評估上來講，相對於去年暫時性關稅的20%+MFN，現在是15%+MFN，明顯是改善，今年狀況會比去年好。而若把232條款項目也納入，半導體豁免零關稅，效果會更明顯。相對去年的臨時性關稅20%、現在啟動的122條款15%疊加，15%不疊加的ART談判成果都比較好。

龔明鑫指出，一般化學、建材、紡織成衣、運輸工具、機械業、鋼鐵金屬等衝擊較大，在產業支持上也會針對這幾個產業做重點支持。

龔明鑫舉例，以工具機產業來看，台灣在122條款下的關稅將來到19%，與德國齊平，但比日本的17.6%、韓國的15%都高。龔說相比去年24%的暫時性關稅，與日韓的差距已經縮減很多。但與日韓分別1.4%、4%的差距仍有努力空間，這也是未來要堅持ART的部分。

根據經濟部評估，考量工具機產業輸美關稅比日韓分別高1.4%、4%，產業出口確實會受影響。而受進口成本與政策不確定性影響，評估美國市場需求將縮減，或延緩訂單時程。

▲▼行政院關稅最新情勢說明記者會「122條款關稅對我產業影響」簡報。（圖／經濟部提供）

▲行政院關稅最新情勢說明記者會，在122條款下，我國工具機產業受到較大衝擊影響。（圖／經濟部提供）

另外，機械業部分，122條款下，台灣產品輸美關稅為16.5%，與歐盟齊平，但仍高於日本的16.1%、韓國的15%。經濟部評估，因差距僅0.4%、1.5%，影響應有限。後續隨半導體供應鏈赴美投資設廠，設備需求提高後，仍有望帶動國內機械業成長。

▲▼行政院關稅最新情勢說明記者會「122條款關稅對我產業影響」簡報。（圖／經濟部提供）

▲面對122條款關稅，經濟部評估對於機械產業影響有限。（圖／經濟部提供）

手工具業部分，龔明鑫說，主要競爭國為越南、中國，「這個台灣還是保有競爭優勢」，台灣輸美關稅與越南同為18.3%，中國則高達43.3%。水五金部分，主要競爭國同樣為越南、中國，台灣輸美關稅同樣是與越南齊平的17.6%，中國則高達42.6%。他強調，對於產業界來說，只要有公平立足點，就不怕競爭。

▲▼行政院關稅最新情勢說明記者會「122條款關稅對我產業影響」簡報。（圖／經濟部提供）

▲▼行政院關稅最新情勢說明記者會「122條款關稅對我產業影響」簡報。（圖／經濟部提供）

塑膠製品業方面，台灣輸美關稅為19.6%，主要對手墨西哥為15%，中國則高達44.6%；紡織業部分，台灣輸美關稅23.7%，韓國為15%，中國為48.7%；醫材業方面，台灣產品輸美17.5%，主要對手韓國為15%，中國則高達42.5%。

▲▼行政院關稅最新情勢說明記者會「122條款關稅對我產業影響」簡報。（圖／經濟部提供）

▲▼行政院關稅最新情勢說明記者會「122條款關稅對我產業影響」簡報。（圖／經濟部提供）

▲▼行政院關稅最新情勢說明記者會「122條款關稅對我產業影響」簡報。（圖／經濟部提供）

龔明鑫特別提到，汽車零組件方面，在232條款之下，與其他主要競爭對手國歐盟、日本、韓國全部拉齊為15%，不受這次122條款關稅疊加的影響。

▲▼行政院關稅最新情勢說明記者會「122條款關稅對我產業影響」簡報。（圖／經濟部提供）

龔明鑫提到，經濟部的460億支持產業四大措施持續推動，目前申請案件超過3000件，已核保通過的有1500件，會持續加強對企業界的支持。

▲▼行政院關稅最新情勢說明記者會「122條款關稅對我產業影響」簡報。（圖／經濟部提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
135 0 8879 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
曾當過鄧麗君司機　「神秘金興發家族」2.35億售通化透店
糗！邀鄭麗君備詢遭韓國瑜打臉　傅崐萁尷尬：過去都有上台啊
黃偵琳酒駕退選！「5搶4」提前落幕　不用初選了
臉丟大了！垃圾亂丟艦長印章、軍帽漂上岸　海軍認了
快訊／柯建銘時代終結　蔡其昌當選民進黨團總召
快訊／鑄件大廠慘跌停！近9500張低掛等著賣
老董愛上看護！臨終前她領走4千多萬　驚動子女
獨／沒有雞雞的夜晚！作家H怒告陳珮甄+絞肉機女神...結局大

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

ART、MOU併送國會　鄭麗君：確保我方最佳待遇不變後送審

林昶佐再登芬蘭大報　高規格2天半版專訪＋3篇網路專訪

美最高法院判對等關稅失效　鄭麗君：不涉232條款、台灣最惠國待遇不變

糗！邀鄭麗君備詢遭韓國瑜打臉　傅崐萁尷尬：過去都有上台啊

黃偵琳酒駕退選！高雄左楠區「5搶4」提前落幕　不用初選了

快訊／推舉出爐！柯建銘時代終結　蔡其昌當選民進黨團總召

曝昨晚與李四川通話　韓國瑜：計程車司機捐400元給他選新北市長

臉丟大了！垃圾亂丟艦長印章、軍帽漂上岸　海軍認了：全力配合處理

黃偵琳被爆酒駕自行退選　民進黨部尊重：酒駕零容忍最高標準檢視

川普用122條款徵關稅　台製工具機輸美比韓多4%、232項目不受影響

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

懸賞4.8億墨西哥毒梟掛了！　曾轟掉軍方直升機　揭密警察變魔頭跨國獵殺令

總統賴清德邀五院院長茶敘

投14部國片慘賠9部　麻吉大哥黃立成霸氣曬血淚明細　點評九把刀3億新作《功夫》太直白

曝賴清德答應到立法院國情報告　韓國瑜：將採「統問統答」

台南市仁德區嚴重事故

ART、MOU併送國會　鄭麗君：確保我方最佳待遇不變後送審

林昶佐再登芬蘭大報　高規格2天半版專訪＋3篇網路專訪

美最高法院判對等關稅失效　鄭麗君：不涉232條款、台灣最惠國待遇不變

糗！邀鄭麗君備詢遭韓國瑜打臉　傅崐萁尷尬：過去都有上台啊

黃偵琳酒駕退選！高雄左楠區「5搶4」提前落幕　不用初選了

快訊／推舉出爐！柯建銘時代終結　蔡其昌當選民進黨團總召

曝昨晚與李四川通話　韓國瑜：計程車司機捐400元給他選新北市長

臉丟大了！垃圾亂丟艦長印章、軍帽漂上岸　海軍認了：全力配合處理

黃偵琳被爆酒駕自行退選　民進黨部尊重：酒駕零容忍最高標準檢視

川普用122條款徵關稅　台製工具機輸美比韓多4%、232項目不受影響

快訊／TOYOTA年度計畫曝「Corolla有新車型」！4月Lexus全新ES上市

超狂！破億超跑駛進彰安國中　老董學長用「廁所哲學」震撼教育

ART、MOU併送國會　鄭麗君：確保我方最佳待遇不變後送審

川普新關稅一次看！台灣平均稅率優於日韓　2國受益最大

009816爆紅「可以入手嗎？」　不敗教主曝2類人適合買

阿芳老師開刀！蔡季芳突PO手術服照震驚網　吐心聲「一夜無眠」

台大醫院火警濃煙「2樓層局部疏散」　院方初判與外牆工程相關

7歲童意外摔出7樓「24公尺高空墜落」　清潔工神反應接人畫面曝

林昶佐再登芬蘭大報　高規格2天半版專訪＋3篇網路專訪

「擺爛」疑雲又起！　爵士又有巨塔紐基奇手術整季報銷

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

政治熱門新聞

即／陳其邁才說重話　黃偵琳宣布退選

黃偵琳酒駕不提退選　陳其邁撂重話「零容忍」

快訊／開議好消息！　行政院版1.25兆國防特別條例將付委

川普祭122條款台灣專屬豁免沒了　蝴蝶蘭、觀賞蛙輸美無零關稅

快訊／推舉出爐！柯建銘時代終結　蔡其昌當選民進黨團總召

快訊／民進黨六都議員初選民調順序出爐！　高雄打頭陣

互不相讓！柯建銘、蔡其昌午間協商喬不攏　預計明採不具名投票

臉丟大了！垃圾亂丟艦長印章、軍帽漂上岸　海軍認了：全力配合處理

LIVE／關稅變局恐衝擊產業　鄭麗君親上火線說明最新情勢

韓國瑜邀賴清德報告採統問統答　李鴻鈞：要求一問一答真的太扯

高嘉瑜、李彥秀互告　均不起訴

川普用122條款徵關稅　台製工具機輸美比韓多4%、232項目不受影響

鞏固協定是未來目標　鄭麗君：已達成協議國家相對能取得較好待遇

黃國昌：以我能力要過優渥日子不難　但很多人的託付是不放棄的理由

更多熱門

相關新聞

川普關稅「恐違貿易協議」　歐議會喊卡

川普關稅「恐違貿易協議」　歐議會喊卡

歐盟執委會評估指出，川普政府的最新全球性關稅政策，可能違反貿易協議，因為這將導致部分歐洲產品關稅，超出雙方同意的稅率上限，包括起司與部分農產品。

韓國堅定而柔軟「台灣進貢又軟弱」　立法院應否決台美貿易協議！

韓國堅定而柔軟「台灣進貢又軟弱」　立法院應否決台美貿易協議！

批賴政府關稅談判「搶快討好」　游淑慧：剛愎自用付出不必要代價

批賴政府關稅談判「搶快討好」　游淑慧：剛愎自用付出不必要代價

民主黨提法案「逼退關稅」議長表態

民主黨提法案「逼退關稅」議長表態

川普祭122條款台灣專屬豁免沒了　蝴蝶蘭、觀賞蛙輸美無零關稅

川普祭122條款台灣專屬豁免沒了　蝴蝶蘭、觀賞蛙輸美無零關稅

關鍵字：

行政院關稅台美對等關稅

讀者迴響

熱門新聞

快訊／1張千萬發票獎金沒人領！3／5到期　財政部急尋

金正恩13歲愛女「擔任北韓飛彈局長」

當面約百靈果凱莉夫妻3P…林辰唏露面全說了！

阿公給15歲孫500萬　律師：卻毀了一個家

明變天！　連假「雨最大」

靠爭議言論變現　愛莉莎莎吃飯睡覺日賺125萬

女總裁秘戀陳子強「金援數百萬」　突然遭斷聯

馬來西亞強震等同22.4顆原子彈　專家：全球平靜期結束

總愛強詞奪理的三大星座！

陳子強爆發感情金錢糾紛！女總裁砸重金力挺遭冷甩

他「花2.5萬元套圈圈」套中汽車　老闆慌了反悔

張榮發遺產股利超過3000億！　生前一句名言終於懂了

台灣大廠發布重訊：將終止上市！

今晚拜天公！　3禁忌觸犯衰整年

客人棄單彩券中4億　店經理下班秒買走

更多

最夯影音

更多
Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程
躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面