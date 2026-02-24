年吸2200萬人「輾壓全台」鹿港老街穩坐人氣王　228恐複製貼上

▲彰化鹿港老街穩坐人氣王。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

今年春節連假長達9天，全台各地景區湧現報復性出遊人潮，國旅氣勢長紅。其中，向來穩坐全台老街人氣王寶座的彰化鹿港老街，在大年初二更迎來「爆炸性」人潮，整條老街被人海塞得水洩不通，遊客幾乎動彈不得，宛如「大型罰站現場」，網友直呼誇張，228連假即將來到，人潮爆棚景象將再度上演。

根據觀光署統計，鹿港老街去年以突破2200萬的旅遊人次，輾壓全台其他老街，今年春節人潮更勝以往。有民眾在社群平台貼出大年初二的現場畫面，只見鹿港天后宮周邊及民生路上滿滿都是人，想往前走一步都困難，場面相當驚人，引發網友熱議「這不是逛街，是在罰站」、「人多的像遷徙」、「鹿港真的是輾壓其他老街」。

在地人則分析，鹿港老街之所以年年爆棚，除了緊鄰香火鼎盛的天后宮，周邊更有琳琅滿目且具全國知名度的特色小吃，從肉包、麵線糊到蝦猴，好吃又好逛，幾乎沒有對手。

面對即將到來的228連假，地方人士大膽預測人潮將「複製貼上」，提醒想來感受過節氛圍的民眾，恐怕得先做好「罰站」心理準備，不過也有部分民眾認為，氣象預告3天連假恐會下雨，預估鹿港老街人潮將會減少，前往出遊正是時候。

▲彰化鹿港老街人氣爆棚。（圖／ETtoday資料照）

為應付爆量人潮，鹿港警分局已做好準備。分局表示，228連假期間將在復興南路、民生路及老街周邊機動部署警力，並每2小時透過擴音器進行人流疏導及防竊宣導，呼籲民眾配合交通管制，盡量避開尖峰時段，才能玩得開心又安全。