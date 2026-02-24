南投燈會開幕10天破百萬人次造訪　首邀日濱松市參展秀紫藤楓紅魅力

▲日本濱松市參展2026南投燈會，呈現櫻花紫藤楓紅城市魅力。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2026南投燈會自2月14日開展以來，參觀人潮已吸引突破百萬人次；南投縣政府指出，今年特別邀請日本濱松市參展，促進多元文化交流，更讓南投燈會增添國際化特色。

濱松市位於日本靜岡縣西部，以湖泊、溫泉與歷史古蹟等多元資源著稱，其中濱名湖尤為代表性景點，湖光山色優美迷人，無論乘船遊湖或漫步湖畔，都令人流連忘返；該市本次參展燈組設計以櫻花、紫藤花與楓葉為主視覺元素，透過燈光藝術重現春櫻繽紛、夏藤垂落、秋楓染紅的詩意景緻，營造濃厚的日式風情，亦融入該市人氣吉祥物「出世大名家康君」，以可愛生動的造型向民眾傳遞城市特色，為現場增添活潑氛圍。

縣府觀光處指出，為推展台日兩地合作，濱名湖與日月潭於2016年結為姊妹湖，雖曾因疫情中斷交流，但疫情過後很快恢復頻繁往來，2023年濱松市長及議長更專程參訪南投縣；縣府也與南投縣觀光產業聯盟組團考察2024濱名湖花博會，交流花卉主題及大型展會活動舉辦經驗，進而促成此次濱松市參展南投燈會。

觀光處表示，今年南投燈會在國家發展委員會的合辦支持下，推出雙語導覽平台及導覽服務，並積極作為國際交流平台：繼去年邀請「大蛇祭」展出、讓民眾體驗國際文化，今年更於友好城市燈區邀請濱松市參展，展現城市風貌，該市也將於2月28日派員來台城市行銷宣傳。