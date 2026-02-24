　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

南投燈會開幕10天破百萬人次造訪　首邀日濱松市參展秀紫藤楓紅魅力

▲日本濱松市參展2026南投燈會，呈現櫻花紫藤楓紅城市魅力。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲日本濱松市參展2026南投燈會，呈現櫻花紫藤楓紅城市魅力。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2026南投燈會自2月14日開展以來，參觀人潮已吸引突破百萬人次；南投縣政府指出，今年特別邀請日本濱松市參展，促進多元文化交流，更讓南投燈會增添國際化特色。

濱松市位於日本靜岡縣西部，以湖泊、溫泉與歷史古蹟等多元資源著稱，其中濱名湖尤為代表性景點，湖光山色優美迷人，無論乘船遊湖或漫步湖畔，都令人流連忘返；該市本次參展燈組設計以櫻花、紫藤花與楓葉為主視覺元素，透過燈光藝術重現春櫻繽紛、夏藤垂落、秋楓染紅的詩意景緻，營造濃厚的日式風情，亦融入該市人氣吉祥物「出世大名家康君」，以可愛生動的造型向民眾傳遞城市特色，為現場增添活潑氛圍。

▲日本濱松市參展2026南投燈會呈現櫻花紫藤楓紅城市魅力。（圖／南投縣政府提供）

縣府觀光處指出，為推展台日兩地合作，濱名湖與日月潭於2016年結為姊妹湖，雖曾因疫情中斷交流，但疫情過後很快恢復頻繁往來，2023年濱松市長及議長更專程參訪南投縣；縣府也與南投縣觀光產業聯盟組團考察2024濱名湖花博會，交流花卉主題及大型展會活動舉辦經驗，進而促成此次濱松市參展南投燈會。

觀光處表示，今年南投燈會在國家發展委員會的合辦支持下，推出雙語導覽平台及導覽服務，並積極作為國際交流平台：繼去年邀請「大蛇祭」展出、讓民眾體驗國際文化，今年更於友好城市燈區邀請濱松市參展，展現城市風貌，該市也將於2月28日派員來台城市行銷宣傳。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
135 0 8879 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
曾當過鄧麗君司機　「神秘金興發家族」2.35億售通化透店
糗！邀鄭麗君備詢遭韓國瑜打臉　傅崐萁尷尬：過去都有上台啊
黃偵琳酒駕退選！「5搶4」提前落幕　不用初選了
臉丟大了！垃圾亂丟艦長印章、軍帽漂上岸　海軍認了
快訊／柯建銘時代終結　蔡其昌當選民進黨團總召
快訊／鑄件大廠慘跌停！近9500張低掛等著賣
老董愛上看護！臨終前她領走4千多萬　驚動子女
獨／沒有雞雞的夜晚！作家H怒告陳珮甄+絞肉機女神...結局大

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

營養午餐免費遭質疑排擠預算？　議員：承諾就該扛

南投燈會開幕10天破百萬人次造訪　首邀日濱松市參展秀紫藤楓紅魅力

水里元宵晚會2/27晚間登場　集集警分局將於要道中正路交管

春節後強力執法！東港警啟動闖紅燈取締專案　首日抓20件

56歲從谷底翻身！她靠職訓練就雙技能　開清潔工作室拚出新人生

強化七股工業防火韌性　南消三大隊實地踏勘工廠動線

桃園清潔隊馬年開工收運　婉拒紅包逾21萬轉捐公益

桃園燈會「馬力食足」農業主題燈區　獨角飛馬、水蜜桃馬車迎賓

張善政視察超商鮮乳兌領　保障學童補鈣健康成長

桃園市議會新春團拜　議長邱奕勝挺張善政連任

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

懸賞4.8億墨西哥毒梟掛了！　曾轟掉軍方直升機　揭密警察變魔頭跨國獵殺令

總統賴清德邀五院院長茶敘

投14部國片慘賠9部　麻吉大哥黃立成霸氣曬血淚明細　點評九把刀3億新作《功夫》太直白

曝賴清德答應到立法院國情報告　韓國瑜：將採「統問統答」

台南市仁德區嚴重事故

營養午餐免費遭質疑排擠預算？　議員：承諾就該扛

南投燈會開幕10天破百萬人次造訪　首邀日濱松市參展秀紫藤楓紅魅力

水里元宵晚會2/27晚間登場　集集警分局將於要道中正路交管

春節後強力執法！東港警啟動闖紅燈取締專案　首日抓20件

56歲從谷底翻身！她靠職訓練就雙技能　開清潔工作室拚出新人生

強化七股工業防火韌性　南消三大隊實地踏勘工廠動線

桃園清潔隊馬年開工收運　婉拒紅包逾21萬轉捐公益

桃園燈會「馬力食足」農業主題燈區　獨角飛馬、水蜜桃馬車迎賓

張善政視察超商鮮乳兌領　保障學童補鈣健康成長

桃園市議會新春團拜　議長邱奕勝挺張善政連任

快訊／TOYOTA年度計畫曝「Corolla有新車型」！4月Lexus全新ES上市

超狂！破億超跑駛進彰安國中　老董學長用「廁所哲學」震撼教育

ART、MOU併送國會　鄭麗君：確保我方最佳待遇不變後送審

川普新關稅一次看！台灣平均稅率優於日韓　2國受益最大

009816爆紅「可以入手嗎？」　不敗教主曝2類人適合買

阿芳老師開刀！蔡季芳突PO手術服照震驚網　吐心聲「一夜無眠」

台大醫院火警濃煙「2樓層局部疏散」　院方初判與外牆工程相關

7歲童意外摔出7樓「24公尺高空墜落」　清潔工神反應接人畫面曝

林昶佐再登芬蘭大報　高規格2天半版專訪＋3篇網路專訪

「擺爛」疑雲又起！　爵士又有巨塔紐基奇手術整季報銷

【笑容消失術】尷尬！對愛笑狗狗講冷笑話　牠超不給面子笑容秒收回

地方熱門新聞

強化七股工業防火韌性南消三大隊實地踏勘工廠動線

桃園清潔隊馬年開工收運　婉拒紅包逾21萬

春節收假疏運金門候補發揮功效

桃園燈會「馬力食足」農業主題燈區　亮相

張善政視察超商鮮乳兌領　保障學童補鈣健康

苗栗大湖也有奇異果　9成熟才採收香甜可口

桃園市議會新春團拜　邱奕勝挺張善政連任

年後求職潮啟動！台南就業中心首場徵才91職缺等你來卡位

56歲從谷底翻身！她靠職訓練就雙技能開清潔工作室拚出新人生

成大醫院成立「台灣神經多元發展中心」打造跨專業整合服務

福隆國際單車客迷航　瑞芳警「雙聲道」救援

金門縣府新春團拜　拚幸福島嶼

東港警啟動闖紅燈大執法　首日取締20件

王惠美任內最後一次主持新春團拜　感性謝鄉親

更多熱門

相關新聞

對日出口管制　陸商務部：制止日本再軍事化和擁核企圖

對日出口管制　陸商務部：制止日本再軍事化和擁核企圖

大陸商務部今（24）日稍早宣布，即日起針對三菱造船株式會社等20家參與提升日本軍事實力的實體列入管控名單。主要目的除了捍衛國家安全利益，一方面制止日本「再軍事化」和擁核企圖，完全正當、合理、合法。中方依法列單「僅針對少數日本實體」，相關措施僅針對兩用物項，不影響中日正常經貿往來，誠信守法的日本實體完全無需擔心。

川普關稅退回原點　日韓台「砸千億」白忙

川普關稅退回原點　日韓台「砸千億」白忙

日本大阪Brand Off遭竊！歹徒破窗狂掃

日本大阪Brand Off遭竊！歹徒破窗狂掃

受困尿急怎辦？日電梯角落1物是救星

受困尿急怎辦？日電梯角落1物是救星

日旅館怒曝台遊客劣質行徑！　最新發文曝光：平常心繼續營運

日旅館怒曝台遊客劣質行徑！　最新發文曝光：平常心繼續營運

關鍵字：

南投燈會日本靜岡縣濱松市櫻花紫藤楓紅

讀者迴響

熱門新聞

快訊／1張千萬發票獎金沒人領！3／5到期　財政部急尋

金正恩13歲愛女「擔任北韓飛彈局長」

當面約百靈果凱莉夫妻3P…林辰唏露面全說了！

阿公給15歲孫500萬　律師：卻毀了一個家

明變天！　連假「雨最大」

靠爭議言論變現　愛莉莎莎吃飯睡覺日賺125萬

女總裁秘戀陳子強「金援數百萬」　突然遭斷聯

馬來西亞強震等同22.4顆原子彈　專家：全球平靜期結束

總愛強詞奪理的三大星座！

陳子強爆發感情金錢糾紛！女總裁砸重金力挺遭冷甩

他「花2.5萬元套圈圈」套中汽車　老闆慌了反悔

張榮發遺產股利超過3000億！　生前一句名言終於懂了

台灣大廠發布重訊：將終止上市！

今晚拜天公！　3禁忌觸犯衰整年

客人棄單彩券中4億　店經理下班秒買走

更多

最夯影音

更多
Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程
躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面