高齡大車駕駛「超時」罰則下修　最快5月罰1800元起

▲交通部預告修法，調整逾65歲大型車駕駛違反日間駕車時段裁罰。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

現行大型車職業駕駛年齡可從65歲放寬至68歲，但限制上午6時到晚間6時行駛，由於可能因塞車或車禍拖累導致超時，遭罰6千到1.2萬元，由於並非無照駕駛，交通部預告修法，基於衡平考量，未來若超過日間駕駛時段，調整改依「持普通駕照駕駛營業車」裁罰，罰鍰金額為1,800元至3,600元，預計115年5月實施。

交通部說明，過去大型車職業駕駛人持照年齡上限為65歲。因應汽車運輸業長期缺工困境，自109年7月1日起修正放寬規定，允許汽車運輸業所屬、年滿65歲以上的大型車職業駕駛人，在符合相關條件下，申請延長持照年齡至68歲。

不過，配套同時規定，這類逾65歲且經核准延長持照的職業駕駛人，駕駛大型營業車輛原則僅限上午6時至下午6時等日間時段，如需夜間行駛，須另行申請。若違反時段規定駕車，現行係依《道路交通管理處罰條例》第21條第1項第9款「其他未依駕駛執照之持照條件規定駕車」開罰，處6,000元以上、1萬2,000元以下罰鍰。

交通部指出，因現行將駕車時段限制列為「持照條件」，實務上衍生駕駛人日間出車，但返程遇到塞車或車輛故障等意外，且需將車輛駛回而逾時駕車，因此遭開單，但考量該等職業駕駛人實際上仍具有普通駕駛執照之資格，並非無照駕駛，僅是受工作條件和時間限制，為兼顧處罰衡平性，交通部因此調整修法。

交通部說明，修法草案明確律定汽車運輸業所屬逾65歲大型車職業駕駛人逾規定之日間時段駕車者，視為領有普通駕駛執照，該等違反行車條件之違規情形將改依本條例第22條第1項第1款「領有普通駕駛執照，駕駛營業汽車營業」，調整為處1,800元以上、3,600元以下罰鍰。

交通部表示，該修法草案預告期為30日，將蒐集各界意見後，依法制作業程序辦理修正發布，預計於115年5月正式實施。