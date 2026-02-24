　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸春節AI大戰收官　螞蟻AI突圍！支付和醫療服務用戶雙破億

▲阿里旗下螞蟻AI在實際應用賽道上展露頭角。（圖／翻攝微博）

▲阿里旗下螞蟻AI在實際應用賽道上展露頭角。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

2026年春節期間，大陸AI應用市場競爭趨於白熱化，相較於騰訊、元寶「紅包雨」增加用戶黏著度，螞蟻集團旗下支付產品「AI付」與醫療健康應用「螞蟻阿福」App總用戶數雙雙突破1億，在實際應用的賽道上異軍突起，成為爭奪綜合型AI入口之外，將重點放在支付與醫療等垂直應用領域的「隱形冠軍」。

▲螞蟻阿福。（圖／翻攝微博）

▲螞蟻阿福。（圖／翻攝微博）

《澎湃新聞》報導，2026年的春節，絕對堪稱中國AI產業的轉折點。過去一年，大模型經歷了從參數競速到價格戰的喧囂。直到這個春節長假，用戶才開始真正審視：除了寫詩P圖、生成視頻（影片），AI還能解決什麼實際生活中的真問題？

螞蟻集團於昨（23）日公佈春節期間AI業務數據，支付寶「AI付」與「螞蟻阿福」App用戶總數均突破1億。春節期間，「螞蟻阿福」登上央視春晚舞台後，下載量提升，並連續多日登頂蘋果大陸地區App Store應用下載總榜，其新增用戶中，約52%來自三線及以下城市。

▲支付寶。（圖／視覺中國CFP）

▲支付寶。（圖／CFP）

在行動支付方面，「AI付」為支付寶面向AI場景推出的支付服務，已接入多個AI應用場景，根據2月12日數據顯示，「AI付」一周累計支付筆數超過1.2億筆，成為支付筆數破億的AI原生支付產品。

醫療健康方面，「螞蟻阿福」整合大模型技術與持證醫師資源，並串聯5000多家醫院線下網路，提供從健康諮詢至醫保支付的服務流程，外界分析，隨著AI應用逐步深入醫療與金融等高價值領域，產業重點正從模型能力競速轉向實際應用落地。

據了解，AI發展正由技術展示階段轉向產業應用階段，如何在過程中建立用戶信任與安全機制，成為外界關注焦點。螞蟻此次在支付與醫療兩大領域的佈局，被視為AI應用從流量競爭走向專業服務的一種路徑，在算力競爭之外另闢蹊徑。

02/22 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

陸春節AI大戰收官　螞蟻AI突圍！支付和醫療服務用戶雙破億

陸春節AI大戰收官　螞蟻AI突圍！支付和醫療服務用戶雙破億

春節連假疏運結束，交通部民用航空局統計，連假期間平均每日載運1.8萬人次，較去年增加9%，離島地區受天候影響，收假期間離島往本島候補旅客較多，經協調加班機及軍機支援，整體疏運平穩順暢。

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程
躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

