陸連發兩令！日40家實體列出口管制與關注　三菱重工、東京科大上榜

記者任以芳／綜合報導

大陸商務部今（24）日一連發布兩則列管與關注公告。2026年11號公告是針對「三菱造船株式會社等20家日本實體列入出口管制管控名單」，接著發布2026年第12號公告將20家日本實體列入「關注」名單，榜上有名是將斯巴魯株式會社、東京科學大學等20家日本實體。

該公告稱，根據《中華人民共和國出口管制法》和《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》等法律法規有關規定，決定將斯巴魯株式會社等無法覈實兩用物項最終用戶、最終用途的20家日本實體列入關注名單（見附件）。

出口經營者向上述實體出口兩用物項，不得申請通用許可或者以登記填報信息方式獲得出口憑證；申請單項許可時，應當提交對列入關注名單實體的風險評估報告，並提供不將兩用物項用於一切有助於提升日本軍事實力用途的書面承諾。許可審查期限不受《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》第十七條第一款規定期限的限制。

大陸商務部將對關注名單中實體的兩用物項出口實施更嚴格的最終用戶和最終用途審查，涉日本軍事用戶、軍事用途，以及一切有助於提升日本軍事實力的其他最終用戶用途出口不予批准。

列入關注名單的實體根據《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》第二十六條規定，履行配合核查義務的，可申請移出關注名單。經大陸商務部覈實後，可以將其移出關注名單。

本公告自公佈之日起正式實施。

以下關注名單：

（2026年2月24日）

1. 斯巴魯株式會社（SUBARU Corporation）

2. 富士航空航天技術株式會社（FUJI Aerospace Technology Co., Ltd.）

3. 引能仕株式會社（ENEOS Corporation）

4. 運輸機工業株式會社（Yusoki Co., Ltd.）

5. 伊藤忠航空株式會社（ITOCHU Aviation Co., Ltd.）

6. 儷達集團控股股份有限公司（Leda Group Holdings Co., Ltd.）

7. 東京科學大學（Institute of Science Tokyo）

8. 三菱材料株式會社（Mitsubishi Materials Corporation）

9. ASPP株式會社（ASPP Co., Ltd.）

10. 八洲電機株式會社（Yashima Denki Co., Ltd.）

11. 住友重機械工業株式會社（Sumitomo Heavy Industries, Ltd.）

12. TDK株式會社（TDK Corporation）

13. 三井物產航空航天株式會社（Mitsui Bussan Aerospace Co., Ltd.）

14. 日野汽車株式會社（Hino Motors, Ltd.）

15. 東金株式會社（Tokin Corporation）

16. 日新電機株式會社（Nissin Electric Co., Ltd.）

17. 三泰克托株式會社（Sun Tectro Co., Ltd.）

18. 日東電工株式會社（Nitto Denko Corporation）

19. 日油株式會社（NOF Corporation）

20. 半井試劑株式會社（Nacalai Tesque, Inc.）

▼ 大陸商務部宣布日本實體出口管制與關注名單 。(AI協作圖／記者任以芳製作，經編輯審核)