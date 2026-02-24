老董罹癌愛上看護！元配控盜領遺產還賣保時捷　被打臉先吐千萬

▲高雄高分院 。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名經營進口生意的游姓老董，生前與悉心照顧他的朱姓女看護日久生情，兩人同居長達10多年，朱女對外更以「游太太」自居，老董罹癌過世後，引發正宮與子女發動遺產保衛戰，控告朱女盜領千萬存款及變賣保時捷名車侵占遺產，民、刑事卻都敗訴，朱女也提告要求正宮和子女等人先歸還1000萬元。法院認定，兩人不僅出雙入對還同遊日本，感情深厚，老董生前確實有贈與意願，判決游家子女要歸還朱女1000萬元。

判決指出，這段黃昏戀始於2005年，游姓老董因身體微恙請來朱女照顧，沒想到兩人「越走越近」，朱女不僅打理老董生活起居，兩人更展開長達10餘年的同居生活，2017年兩人還甜蜜遠赴日本賞楓，對外朱女都自稱「游太太」，老董也默許這個身分，甚至在朋友圈中已是「公認的一對」。

2017年底，老董因肺癌住進安寧病房，朱女在老董臨終前幾天，持印鑑前往農會將18張定存解約，打算提領高達4658萬元的巨款。此舉驚動游家子女，雙方在農會爆發激烈口角，朱女為息事寧人一度歸還該筆款項。

游家元配與子女隨後連環提告，指控朱女趁老董意識不清，私吞遺產並變賣兩部總價538萬元的BMW與保時捷名車，憤而提告詐欺、偽造文書並索賠1565萬元。

刑事部分，朱女一度被判刑2年，但到了更一審出現大逆轉，法官認為老董生前確實有贈與意思，改判無罪定讞。朱女隨即展開反擊，要求游家歸還當初被「討回」的部分贈與金。

橋頭地院一審判朱女勝訴，全案上訴後，高雄高分院也認為，朱女與老董同居多年，感情如膠似漆，老董在病榻前將印鑑交給朱女提款，符合常理，認定其中1000萬元屬於「生前贈與」。因此仍判決朱女勝訴，全案仍可上訴。