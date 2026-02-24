謊報「捷運殺人」高雄男犯案紀錄曝　3年內多次恐嚇台鐵、北捷

▲恐嚇松山線持刀殺人，謊報男被拘提。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導



2月23日晚間18時57分及19時07分，台北捷運文湖線行控中心接獲網站客服機器人通報，有歹徒揚言在捷運車廂內「殺人」、「放火」等危害公共安全言詞。台北大眾捷運公司行控中心隨即啟動應變機制，通報台北市捷運警察隊、轄區松山警分局派遣大批警力，檢視相關列車運行狀況，調度列車司機緊急停靠松山站，數十名荷槍背負防彈盾牌、臂盾警力趕赴松山站戒備維安。



捷運警察、松山警方大批警力到場逐一清查該列車各車廂情形。經現場查證，未發現有旅客受傷，亦未發現持有武器或其他危險物品之情形，列車及站體秩序正常。行控中心同步確認兩列車內均無異狀，亦無可疑旅客逗留。





▲23日晚間、北市松山區南京三民、松山站驚傳攻擊威脅。（圖／記者黃彥傑攝）



北市警立即成立專案小組追查來電來源，並向台北地檢署檢察官聲請拘票獲准。24日凌晨2時15分許，警方在高雄地區將36歲鄭姓男子（有多次謊報前科）拘提到案。全案詢後依刑法恐嚇公眾危安罪嫌移請台北地檢署偵辦，並建請羈押。



松山警方調查，鄭男有多次謊報紀錄危害大眾運輸系統，包含2024年7月曾向高雄台鐵通報將於車廂內殺人，遭高雄警方依恐嚇公眾危安罪移送；2026年1月又向台北捷運報案稱要殺人，遭依社會秩序維護法移送；今年2月24日晚間兩度透過台北捷運網頁客服系統通報危安訊息。



鄭男家境清貧，由在高雄某家具賣場任職業務的父親單親扶養，警方認定鄭男惡性重大，將建請北檢檢察官聲押，屆時將由庭訊審視其精神身心狀況，釐清是否需收押處分或強制就醫治療。

