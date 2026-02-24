　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

謊報「捷運殺人」高雄男犯案紀錄曝　3年內多次恐嚇台鐵、北捷

恐嚇松山線持刀殺人，謊報男被拘提。（圖／記者張君豪翻攝）

▲恐嚇松山線持刀殺人，謊報男被拘提。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

2月23日晚間18時57分及19時07分，台北捷運文湖線行控中心接獲網站客服機器人通報，有歹徒揚言在捷運車廂內「殺人」、「放火」等危害公共安全言詞。台北大眾捷運公司行控中心隨即啟動應變機制，通報台北市捷運警察隊、轄區松山警分局派遣大批警力，檢視相關列車運行狀況，調度列車司機緊急停靠松山站，數十名荷槍背負防彈盾牌、臂盾警力趕赴松山站戒備維安。

捷運警察、松山警方大批警力到場逐一清查該列車各車廂情形。經現場查證，未發現有旅客受傷，亦未發現持有武器或其他危險物品之情形，列車及站體秩序正常。行控中心同步確認兩列車內均無異狀，亦無可疑旅客逗留。

▲南京三民、松山站驚傳攻擊威脅。（圖／記者黃彥傑攝）

▲23日晚間、北市松山區南京三民、松山站驚傳攻擊威脅。（圖／記者黃彥傑攝）

北市警立即成立專案小組追查來電來源，並向台北地檢署檢察官聲請拘票獲准。24日凌晨2時15分許，警方在高雄地區將36歲鄭姓男子（有多次謊報前科）拘提到案。全案詢後依刑法恐嚇公眾危安罪嫌移請台北地檢署偵辦，並建請羈押。

松山警方調查，鄭男有多次謊報紀錄危害大眾運輸系統，包含2024年7月曾向高雄台鐵通報將於車廂內殺人，遭高雄警方依恐嚇公眾危安罪移送；2026年1月又向台北捷運報案稱要殺人，遭依社會秩序維護法移送；今年2月24日晚間兩度透過台北捷運網頁客服系統通報危安訊息。

鄭男家境清貧，由在高雄某家具賣場任職業務的父親單親扶養，警方認定鄭男惡性重大，將建請北檢檢察官聲押，屆時將由庭訊審視其精神身心狀況，釐清是否需收押處分或強制就醫治療。

獨／聖石公關長邀刑事局高層餐敘　檢警提前發動拘搜驚險破局

獨／聖石金業公關長背景曝！洗腦警官、記者瘋投資　海削千萬被捕

獨／狼父警性侵女兒348次陳屍家中 另涉性騷女警遭吃案迄無真相

02/22 全台詐欺最新數據

135 0 8879 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

曾當過鄧麗君司機　「神秘金興發家族」2.35億售通化透店
糗！邀鄭麗君備詢遭韓國瑜打臉　傅崐萁尷尬：過去都有上台啊
黃偵琳酒駕退選！「5搶4」提前落幕　不用初選了
臉丟大了！垃圾亂丟艦長印章、軍帽漂上岸　海軍認了
快訊／柯建銘時代終結　蔡其昌當選民進黨團總召
快訊／鑄件大廠慘跌停！近9500張低掛等著賣
老董愛上看護！臨終前她領走4千多萬　驚動子女
獨／沒有雞雞的夜晚！作家H怒告陳珮甄+絞肉機女神...結局大

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程
躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

