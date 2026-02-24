　
地方焦點

水里元宵晚會2/27晚間登場　集集警分局將於要道中正路交管

▲水里元宵晚會當天，集集警分局將進行交通管制。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲水里元宵晚會當天，集集警分局將進行交通管制。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

水里鄉將於27日下午5時30分至晚間21時30分在中正路（中山路至城福街口路段）舉辦元宵晚會活動，預期將吸引大量民眾前往參與；警方表示，已事先規劃交通疏導方案，於周邊重要路口部署警力，加強交通指揮與引導，並視現場車流狀況機動調整管制作為，避免車流回堵及交通壅塞情形發生。

集集警分局指出，當天活動內容豐富多元，包含邀請知名歌手及精彩舞台表演，由於地點位於水里鄉主要幹道中正路，該路段平日即為人車往來頻繁的重要交通動線，活動期間將進行部分道路管制措施。

▲水里元宵晚會盛大舉行，集集警分局強化安全無所不在。（圖／記者高堂堯翻攝）

另鑑於近期國內發生數起公共場所突發治安事件，社會各界對公共安全議題高度關注，為確保活動期間民眾人身安全與現場秩序，集集分局特別與主辦單位密切合作，全面強化安全維護措施，除規劃充足警力於活動會場周邊加強巡邏與定點守望，並針對可能危害公共安全之因素預為評估與防範，藉以提升整體安全維護量能，讓民眾安心參與活動。

▲水里元宵晚會盛大舉行，集集警分局強化安全無所不在。（圖／記者高堂堯翻攝）

分局呼籲，活動當日請民眾儘量利用步行或共乘方式前往，並提前規劃行程，配合現場員警及工作人員之交通指揮與引導，行經管制路段之用路人，請減速慢行，遵守交通標誌及指示改道行駛，共同維護交通順暢與行車安全；另提醒參與活動之民眾隨時留意隨身物品，若發現可疑人事物，請立即通報現場警力或撥打110報案專線，以利即時處置。

02/22 全台詐欺最新數據

135 0 8879 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
曾當過鄧麗君司機　「神秘金興發家族」2.35億售通化透店
糗！邀鄭麗君備詢遭韓國瑜打臉　傅崐萁尷尬：過去都有上台啊
黃偵琳酒駕退選！「5搶4」提前落幕　不用初選了
臉丟大了！垃圾亂丟艦長印章、軍帽漂上岸　海軍認了
快訊／柯建銘時代終結　蔡其昌當選民進黨團總召
快訊／鑄件大廠慘跌停！近9500張低掛等著賣
老董愛上看護！臨終前她領走4千多萬　驚動子女
獨／沒有雞雞的夜晚！作家H怒告陳珮甄+絞肉機女神...結局大

