228連假國道車潮上看1.3倍　高公局公布好走時段

▲228連假首日交通量最大。（示意圖／記者劉亮亨攝）

記者李姿慧／台北報導

和平紀念日連假將至，高公局研判連假首日最塞，國道交通量為平常的1.3倍。高公局也公布好走時段，西部國道南下可趁上午6時前或午後、北向提早上午9時前，國5南下改清晨5時前或傍晚5時後、北向利用上午9時前先上國道。

228連假預估有不少民眾出遊或返鄉，其中連假首日2月27日交通量上看115百萬車公里，約平常的1.3倍。高公局表示，連假期間國道交通需求大增，尖峰時段易壅塞，連假首兩日為南向尖峰日，車流集中於上午時段；連假末兩日為北向尖峰日，車流集中於下午時段。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲228連假國道易塞路段替代道路。（圖／高公局提供）

高公局也公布國道好走時段，其中2月27及28日南向，行駛西部國道建議早上6時前或中午12時後出發，走國道5號則建議早上5時前或下午5時後出發。

2月28及3月1日北向部分，民眾若走西部國道，南部地區建議早上9時前出發，中部地區建議中午12時前出發，行駛國道5號則建議早上9時前出發。

此外，為分散尖峰車流，228連假期間國道將實施單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」單一費率再8折及每日0-5時暫停收費等措施。

▼228連假國道疏運措施。（圖／高公局提供）