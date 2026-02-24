「大雷雨即時訊息」3/2起延伸至沿海　達標將發細胞警訊

▲「大雷雨即時訊息」預警範圍由原先的陸地延伸至鄉鎮沿海區域。（示意圖／記者李毓康攝）

記者周湘芸／台北報導

中央氣象署今宣布，3月2日起將「大雷雨即時訊息」的預警範圍由原先的陸地延伸至鄉鎮沿海區域，針對非颱風警報期間，由海面強對流移入且可能引發9級以上強陣風的大雷雨中尺度對流系統，發布細胞廣播警訊（CBS）。

氣象署表示，「大雷雨即時訊息」預計將監測預警範圍擴展至海岸線以外10公里的海域，並針對非颱風警報期間，由海面強對流移入且可能引發9級以上強陣風的大雷雨中尺度對流系統，透過發布細胞廣播警訊，讓沿海遊憩民眾與海上作業人員能及時掌握瞬間強風的潛在風險。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署指出，此次服務提升是具體展現近年新建、升級並整合涵蓋全台雙偏極化「氣象雷達網」的應用成果。在此觀測網基礎上，進一步發展大雷雨相關的「中尺度對流系統」預警技術，提升對外海移入強對流系統的預警能力。

氣象署說明，透過高解析度的雷達資料，配合先進的電腦模擬與大數據分析，能強化劇烈對流系統的即時監測，尤其藉由精進「風場反演」與「極短期預報」技術，更能精準地推估海面上的降雨與強風分布，使新的預警範圍得以向海上推展，對沿海活動民眾提供更即時的防護。

氣象署也呼籲，民眾若接獲大雷雨即時訊息，代表劇烈天氣即將或正在發生，建議立即停止各類水上活動，遠離水邊與低窪處；戶外活動者應儘速尋找安全遮蔽，而海面船隻則需密切留意風向驟變與瞬間大浪，並視天氣變化適時調整航行作業。