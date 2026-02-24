　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「大雷雨即時訊息」3/2起延伸至沿海　達標將發細胞警訊

▲▼康芮颱風暴風圈籠罩台灣,今日全台皆放颱風假，北市街頭午後風雨漸強。天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,颱風外圍環流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲「大雷雨即時訊息」預警範圍由原先的陸地延伸至鄉鎮沿海區域。（示意圖／記者李毓康攝）

記者周湘芸／台北報導

中央氣象署今宣布，3月2日起將「大雷雨即時訊息」的預警範圍由原先的陸地延伸至鄉鎮沿海區域，針對非颱風警報期間，由海面強對流移入且可能引發9級以上強陣風的大雷雨中尺度對流系統，發布細胞廣播警訊（CBS）。

氣象署表示，「大雷雨即時訊息」預計將監測預警範圍擴展至海岸線以外10公里的海域，並針對非颱風警報期間，由海面強對流移入且可能引發9級以上強陣風的大雷雨中尺度對流系統，透過發布細胞廣播警訊，讓沿海遊憩民眾與海上作業人員能及時掌握瞬間強風的潛在風險。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署指出，此次服務提升是具體展現近年新建、升級並整合涵蓋全台雙偏極化「氣象雷達網」的應用成果。在此觀測網基礎上，進一步發展大雷雨相關的「中尺度對流系統」預警技術，提升對外海移入強對流系統的預警能力。

氣象署說明，透過高解析度的雷達資料，配合先進的電腦模擬與大數據分析，能強化劇烈對流系統的即時監測，尤其藉由精進「風場反演」與「極短期預報」技術，更能精準地推估海面上的降雨與強風分布，使新的預警範圍得以向海上推展，對沿海活動民眾提供更即時的防護。

氣象署也呼籲，民眾若接獲大雷雨即時訊息，代表劇烈天氣即將或正在發生，建議立即停止各類水上活動，遠離水邊與低窪處；戶外活動者應儘速尋找安全遮蔽，而海面船隻則需密切留意風向驟變與瞬間大浪，並視天氣變化適時調整航行作業。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
135 0 8879 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
曾當過鄧麗君司機　「神秘金興發家族」2.35億售通化透店
糗！邀鄭麗君備詢遭韓國瑜打臉　傅崐萁尷尬：過去都有上台啊
黃偵琳酒駕退選！「5搶4」提前落幕　不用初選了
臉丟大了！垃圾亂丟艦長印章、軍帽漂上岸　海軍認了
快訊／柯建銘時代終結　蔡其昌當選民進黨團總召
快訊／鑄件大廠慘跌停！近9500張低掛等著賣
老董愛上看護！臨終前她領走4千多萬　驚動子女
獨／沒有雞雞的夜晚！作家H怒告陳珮甄+絞肉機女神...結局大

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台大醫院火警濃煙「2樓層局部疏散」　院方初判與外牆工程相關

疏運平溪天燈節人潮　台鐵99列車時刻調整

高齡大車駕駛「超時」罰則下修　最快5月罰1800元起

說好買小車！男友試車「一見黑絲」秒變休旅...她氣炸

謝淑薇哥哥被爆「凌晨丟包女友」　他發文：默默看著母猴耍猴戲

年吸2200萬人「輾壓全台」鹿港老街穩坐人氣王　228恐複製貼上

打瘦瘦針「左眼爆血」近失明！3度就醫血流不止　醫揭罕見副作用

春節國內線航班日均1.8萬人次　運量較去年成長9％

明天北部轉涼降雨增　周末冷空氣影響全台濕答答

「大雷雨即時訊息」3/2起延伸至沿海　達標將發細胞警訊

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

懸賞4.8億墨西哥毒梟掛了！　曾轟掉軍方直升機　揭密警察變魔頭跨國獵殺令

總統賴清德邀五院院長茶敘

投14部國片慘賠9部　麻吉大哥黃立成霸氣曬血淚明細　點評九把刀3億新作《功夫》太直白

曝賴清德答應到立法院國情報告　韓國瑜：將採「統問統答」

台南市仁德區嚴重事故

台大醫院火警濃煙「2樓層局部疏散」　院方初判與外牆工程相關

疏運平溪天燈節人潮　台鐵99列車時刻調整

高齡大車駕駛「超時」罰則下修　最快5月罰1800元起

說好買小車！男友試車「一見黑絲」秒變休旅...她氣炸

謝淑薇哥哥被爆「凌晨丟包女友」　他發文：默默看著母猴耍猴戲

年吸2200萬人「輾壓全台」鹿港老街穩坐人氣王　228恐複製貼上

打瘦瘦針「左眼爆血」近失明！3度就醫血流不止　醫揭罕見副作用

春節國內線航班日均1.8萬人次　運量較去年成長9％

明天北部轉涼降雨增　周末冷空氣影響全台濕答答

「大雷雨即時訊息」3/2起延伸至沿海　達標將發細胞警訊

ART、MOU併送國會　鄭麗君：確保我方最佳待遇不變後送審

川普新關稅一次看！台灣平均稅率優於日韓　2國受益最大

009816爆紅「可以入手嗎？」　不敗教主曝2類人適合買

阿芳老師開刀！蔡季芳突PO手術服照震驚網　吐心聲「一夜無眠」

台大醫院火警濃煙「2樓層局部疏散」　院方初判與外牆工程相關

7歲童意外摔出7樓「24公尺高空墜落」　清潔工神反應接人畫面曝

林昶佐再登芬蘭大報　高規格2天半版專訪＋3篇網路專訪

「擺爛」疑雲又起！　爵士又有巨塔紐基奇手術整季報銷

原本只買0050、0056！財經作家對台積電心動了：慢慢買零股

黃文廷開春曝喜訊！　公開示愛「我們在一起吧」粉暴動

【笑容消失術】尷尬！對愛笑狗狗講冷笑話　牠超不給面子笑容秒收回

生活熱門新聞

阿公給15歲孫500萬　律師：卻毀了一個家

明變天！　連假「雨最大」

馬來西亞強震等同22.4顆原子彈　專家：全球平靜期結束

今晚拜天公！　3禁忌觸犯衰整年

開工日！員工出國叫不回來　老闆急公告：放到228

全台下2天！　連假溼答答

快訊／8級強風！　明晚變天轉雨

溼答答！　首波春雨要來了

館長下跪！求讓486先生捐3億元

阿翰踢館「愛到無命不知驚」驚呆全場　YT王識賢誕生了

《天機試煉場》正妹女巫被罵沒禮貌　參賽者揭真面目

做保全後悔「過年上班沒雙倍、沒年終」

快訊／今彩539狂開5注　獎落4縣市

3波全台有雨！　連假起變天

更多熱門

相關新聞

日本流感又衝上來了！東京、大阪二度拉警報

日本流感又衝上來了！東京、大阪二度拉警報

日本流感再度邁高峰，日本旅遊達人林氏璧提醒，日本流感在去年11月衝高後一度回落，但近期曲線又整體往上爬，東京、大阪甚至在同一個流感季「二度發布流感警報」，屬1999年採現行統計以來罕見狀況。他也提到這波除了先前的A型H3N2，還混著B型流感，若農曆春節要赴日旅遊，務必提高警覺，避免「得了流感讓旅程掃興」。

寒冬血荒拉警報！台南市婦女會攜手童小芸辦捐血

寒冬血荒拉警報！台南市婦女會攜手童小芸辦捐血

炊事不慎濃煙狂竄！台南北區海安路大樓警報大響消防急查幸無火勢

炊事不慎濃煙狂竄！台南北區海安路大樓警報大響消防急查幸無火勢

日本再發大雪警報：非必要勿外出

日本再發大雪警報：非必要勿外出

冬季血荒拉警報！歸仁獅子會號召捐血1／11新豐高中登場

冬季血荒拉警報！歸仁獅子會號召捐血1／11新豐高中登場

關鍵字：

大雷雨警報沿海鄉鎮

讀者迴響

熱門新聞

快訊／1張千萬發票獎金沒人領！3／5到期　財政部急尋

金正恩13歲愛女「擔任北韓飛彈局長」

當面約百靈果凱莉夫妻3P…林辰唏露面全說了！

阿公給15歲孫500萬　律師：卻毀了一個家

明變天！　連假「雨最大」

靠爭議言論變現　愛莉莎莎吃飯睡覺日賺125萬

女總裁秘戀陳子強「金援數百萬」　突然遭斷聯

馬來西亞強震等同22.4顆原子彈　專家：全球平靜期結束

總愛強詞奪理的三大星座！

陳子強爆發感情金錢糾紛！女總裁砸重金力挺遭冷甩

他「花2.5萬元套圈圈」套中汽車　老闆慌了反悔

張榮發遺產股利超過3000億！　生前一句名言終於懂了

台灣大廠發布重訊：將終止上市！

今晚拜天公！　3禁忌觸犯衰整年

客人棄單彩券中4億　店經理下班秒買走

更多

最夯影音

更多
Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程
躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面