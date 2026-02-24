快訊／開議好消息！　行政院版1.25兆國防特別條例將付委

▲立法院24日舉行115年新春團拜後，接著院長韓國瑜召集朝野協商。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

立法院今（24日）開議，朝野黨團協商達成共識，將行政院版的1.25兆國防特別條例及尚未提出的相關特別條例草案，列入3月6日院會的報告事項，意即將全數交付外交國防委員會、財政委員會，與民眾黨團版併案審查；另外攸關總統賴清德的國情報告，朝野黨團將於今下午4時半進行協商。

美國37位跨黨派參、眾議員農曆年前聯名致函立法院長韓國瑜、藍白兩黨的黨主席，希望盡速通過1.25兆國防特別預算。立法院長韓國瑜與副院長江啟臣2月16日發布共同聲明，將積極與各黨團溝通、協調，把國防特別條例預算相關議案將列為最優先審議法案。

今立法院開議，韓國瑜上午10時起召集朝野黨團協商，確定本日議事日程外，會中也討論到國防預算特別條例與總統國情報告案。會中協商結論指出，各黨團同意行政院函請審議的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」（即1.25兆國防特別條例案）及尚未提出的相關特別條例草案，均列入3月6日第2次會議議程報告事項，交外交國防委員會、財政委員會等2委員會，與民眾黨團所提「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」併案審查，均不提出復議。

另外，各黨團也同意，今下午4時半進行總統國情報告的協商。

▼朝野黨團24日協商結論。（圖／國民黨團提供）