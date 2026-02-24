　
大陸 大陸焦點 特派現場

對日出口管制　陸商務部：制止日本再軍事化和擁核企圖

▲▼台灣有事,中日關係,日中關係。（圖／路透）

▲對日出口管制原因，制止日本「再軍事化」和擁核企圖。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

大陸商務部今（24）日稍早宣布，即日起針對三菱造船株式會社等20家參與提升日本軍事實力的實體列入管控名單。主要目的除了捍衛國家安全利益，一方面制止日本「再軍事化」和擁核企圖，完全正當、合理、合法。中方依法列單「僅針對少數日本實體」，相關措施僅針對兩用物項，不影響中日正常經貿往來，誠信守法的日本實體完全無需擔心。

大陸商務部發言人稍早發出答記者問，「2026年2月24日，商務部對外發佈管控名單、關注名單，請問有何考慮？」

發言人指出，根據《中華人民共和國出口管制法》和《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》等法律法規有關規定，中方決定。

發言人表示，一是將三菱造船株式會社等20家參與提升日本軍事實力的實體列入管控名單。列單後的措施主要包括兩個方面，一方面是禁止出口經營者向上述實體出口兩用物項。另一方面是禁止境外組織和個人將原產於中華人民共和國的兩用物項轉移或提供給上述實體。正在開展的相關活動應當立即停止。

發言人進一步指出，二是將斯巴魯株式會社等20家無法覈實兩用物項最終用戶、最終用途的日本實體列入關注名單。列單後，出口經營者向上述實體出口兩用物項，不得申請通用許可或者以登記填報信息方式獲得出口憑證；申請單項許可時，應當提交對列入關注名單實體的風險評估報告，並提供不將兩用物項用於一切有助於提升日本軍事實力用途的書面承諾。許可審查期限不受《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》第十七條第一款規定期限的限制。

發言人稱，商務部將對關注名單中實體的兩用物項出口實施更嚴格的最終用戶和最終用途審查，涉日本軍事用戶、軍事用途，以及一切有助於提升日本軍事實力的其他最終用戶用途出口不予批准。列入關注名單的實體根據《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》第二十六條規定，履行配合核查義務的，可申請移出關注名單。商務部覈實後，可以將其移出關注名單。

發言人指出，對於被列單的日本實體，按照此次公告措施執行；對於未列入的日本實體，如涉及日本軍事用戶、軍事用途，或者涉及有助於提升日本軍事實力的其他最終用戶用途，按照《關於加強兩用物項對日本出口管制的公告》規定，禁止對其出口兩用物項。

發言人強調，「上述措施目的是制止日本「再軍事化」和擁核企圖，完全正當、合理、合法。中方依法列單的行為僅針對少數日本實體，相關措施僅針對兩用物項，不影響中日正常經貿往來，誠信守法的日本實體完全無需擔心。」

以下出口管制管控名單：

（2026年2月24日）

1. 三菱造船株式會社（Mitsubishi Heavy Industries Shipbuilding Co.）

2. 三菱重工航空發動機株式會社（Mitsubishi Heavy Industries Aero Engines, Ltd.）

3. 三菱重工海洋機械株式會社（Mitsubishi Heavy Industries Marine Machinery & Equipment Co., Ltd.）

4. 三菱重工發動機與渦輪增壓器株式會社（Mitsubishi Heavy Industries Engine & Turbocharger, Ltd.）

5. 三菱重工海事系統株式會社（Mitsubishi Heavy Industries Maritime Systems, Ltd.）

6. 川崎重工航空宇宙系統公司（Kawasaki Heavy Industries Aerospace Systems Company）

7. 川重岐阜工程株式會社（KAWAJU Gifu Engineering Co., Ltd.）

8. 富士通防衛與國家安全株式會社（Fujitsu Defense & National Security, Ltd.）

9. IHI原動機株式會社（IHI Power Systems Co., Ltd.）

10. IHI主要金屬株式會社（IHI Master Metal Co., Ltd.）

11. IHI噴氣機服務株式會社（IHI Jet Service Co., Ltd.）

12. IHI宇航株式會社（IHI Aerospace Co., Ltd.）

13. IHI航空製造株式會社（IHI Aero Manufacturing Co., Ltd.）

14. IHI宇航工程株式會社（IHI Aerospace Engineering Co., Ltd.）

15. 日本電氣網絡傳感器株式會社（NEC Network and Sensor Systems, Ltd.）

16. 日本電氣航空宇宙系統株式會社（NEC Aerospace Systems, Ltd.）

17. 日本海洋聯合株式會社（Japan Marine United Corporation）

18. JMU防務系統株式會社（JMU Defense Systems Co., Ltd.）

19. 防衛大學（National Defense Academy of Japan）

20. 日本宇宙航空研究開發機構（Japan Aerospace Exploration Agency）
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
135 0 8879 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
曾當過鄧麗君司機　「神秘金興發家族」2.35億售通化透店
糗！邀鄭麗君備詢遭韓國瑜打臉　傅崐萁尷尬：過去都有上台啊
黃偵琳酒駕退選！「5搶4」提前落幕　不用初選了
臉丟大了！垃圾亂丟艦長印章、軍帽漂上岸　海軍認了
快訊／柯建銘時代終結　蔡其昌當選民進黨團總召
快訊／鑄件大廠慘跌停！近9500張低掛等著賣
老董愛上看護！臨終前她領走4千多萬　驚動子女
獨／沒有雞雞的夜晚！作家H怒告陳珮甄+絞肉機女神...結局大

