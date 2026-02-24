台139線驚魂！男子失聯躲山裡　彰投警聯手鬼門關前救人

▲轎車內將人救出解除危機。（圖／消防局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化芬園鄉山區昨（23日）夜上演驚險的即刻救援！一名男子疑似因為感情因素想不開，昨(23日)日開車離家後失聯，家屬心急如焚報警。南投、彰化兩地警方獲報後展開地毯式搜索，最後在139線道找到男子的車輛，警消與家屬及時破窗將人拉出，成功把男子從鬼門關前拉了回來。

這起事件發生在昨天深夜10點多，彰化縣消防局接獲通報，指稱139線大彰路疑似有車禍案件。但救護人員趕抵現場時，發現情況並不單純。路旁停著一輛轎車，車窗內隱約飄出陣陣白煙，場面相當危急，救護人員二話不說立刻協助將男子帶出車外。

據警方初步調查，男子的家人發現他失聯後，擔心發生意外，第一時間在南投縣某派出所通報緊急協尋，警方隨即根據手機定位等線索，鎖定男子在彰化芬園八卦山區，最後在139線找到人。從通報到尋獲，警民合作與時間賽跑，終於在關鍵時刻阻止憾事發生。

被救出的男子意識清楚，但並沒有生命危險。在警消的安撫下，他情緒逐漸平復，最後並未送醫，而是由家屬開車陪同離開，前往醫院進一步檢查。家屬對於警消的即時救援也頻頻表達感謝，這場夜間驚魂記，總算在眾人的努力下平安落幕。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995