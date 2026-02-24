明初九「天公生」！命理師曝8大禁忌　千萬別說「這1字」

▲正月初九「天公生」，是傳統習俗中非常重要的日子。（示意圖／翻攝自pexels）

農曆正月初九俗稱「天公生」，為玉皇大帝聖誕，今年落在明天（2月25日）。每逢此日，不少民眾會準備供品祭拜，祈求來年平安順利。針對相關習俗與禁忌，命理專家小孟老師近日整理出8項注意事項，提醒信眾當天言行須格外謹慎，以免觸犯傳統禁忌，影響整體運勢。

2月25日初九天公生禁忌：

1.不可曝曬女性內褲：民間相傳，天公為男性，因此曝曬女性內褲對神明不敬。

2.不可以隨便傾倒便桶。

3.不可以口出穢言，或者亂罵髒話，因為玉皇大帝會下凡，因此不要動怒發疲氣，不然會窮一年。

4.不要在天公生當天發毒誓，尤其是男女朋友間的毒誓萬萬不可，因為天公生發誓最靈驗。

5.不要說「死」字，如我想死你了，愛死你了等字眼，因為天公生是喜慶，不能用死字。

6.不要指天，因為玉皇大帝掌天，因此不要指天，會不禮貌。

7.祭拜時不要對周遭的人說：「快一點！」會惹怒神明，讓神明認為你沒有誠意。

8.小孩不要對天空噴水，玩bb槍或對空發射物品，以免眾神下凡會驚嚇神靈。

