批賴政府關稅談判「搶快討好」　游淑慧：剛愎自用付出不必要代價

▲台北市議員游淑慧。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

美國最高法院日前裁定總統川普先前依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）對多國加徵關稅違法，川普政府正評估改以「國家安全」為由，啟動新一波關稅措施。對此，國民黨台北市議員游淑慧今（24日）表示，「這是一記沉重的提醒」，當各方建言都呼籲不如等待司法結果，可惜，決策選擇搶快和討好。她強調，歷史一再證明，剛愎自用，過度追求政績與面子工程，往往讓國家付出不必要的代價，古有明思宗、今有清德宗。

游淑慧發文表示，英國《金融時報》報導指出，美國最高法院封殺總統川普對各國課徵的「對等關稅」，原本急於與川普政府敲定協議的國家，反而成了輸家。日本、南韓、台灣，為了換取15%的關稅稅率，付出數千億美元投資承諾。如今司法判決一出，一切回到原點。反倒是那些尚未簽署協議、甚至被課徵懲罰性高關稅的國家，成了暫時的贏家。

「這是一記沉重的提醒」。游淑慧認為，當初台灣就已經被美方談判節奏拖到最後，既然如此，當時各方建言都呼籲不如等待司法結果，再決定重大承諾？可惜，決策沒有選擇穩健，而選擇搶快和討好。

游淑慧表示，歷史一再證明，剛愎自用、好大喜功，固執己見、聽不進諫言，過度追求政績與面子工程，往往讓國家付出不必要的代價，古有明思宗、今有清德宗。

游淑慧強調，領導人最大的風險，從來不是敵人，而是錯誤判斷時，沒有人能踩煞車，國家利益，不該成為政治速度的犧牲品。

▼總統賴清德。（圖／記者劉亮亨攝）

