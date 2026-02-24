明天北部轉涼降雨增　周末冷空氣影響全台濕答答

記者周湘芸／台北報導

未來一周2波冷空氣影響，今天晚間起鋒面逐漸通過，明天東北季風增強，北台灣轉涼、水氣增加，周四減弱，周五又有另一波南下，加上華南雲雨區東移，本島都有降雨機率。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

中央氣象署預報員葉致均表示，未來一周有2波鋒面及華南雲雨區影響，今天開始天氣逐漸轉為不穩定，目前正有滯留鋒面形成中，預計今晚通過台灣上空，水氣增加。受鋒面前緣中高層雲系移入影響，金門、馬祖及北部已有零星降雨，北部及東半部陸續都有降雨機率。

葉致均指出，今晚鋒面系統逐漸通過，隨後北方冷高壓南下，明天有一波東北季風增強，北台灣轉涼，周四很快就東移出海，環境轉為東風至東南風，但後續又有一波鋒面建立，預計周五通過，東北季風加上華南雲雨區影響，降雨機率再增加。

他表示，今天至明天上午北部、東半部及離島有零星降雨。明天白天桃園以北、東半部及恆春降雨增加，周四鋒面建立接近，下半天起桃園以北、東半部、恆春地區及中部以北山區降雨增加。周五至下周一華南雲系影響，本島降雨機率明顯增加。

溫度方面，葉致均指出，今天各地高溫26至28度，南部近山區有30度以上機率，明天北台灣高溫略降為22至24度，低溫影響不大。周四溫度回升，周五又有東北季風增強，各地高溫下降，並持續到下周一。

另外，他也說，東北季風影響期間，沿海要留意強風大浪，周四至周六北海岸、東半部及恆春有長浪機率。

