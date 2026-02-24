經典賽將開打！日月潭伊達邵直播台日大戰　打造最美應援主場

▲日月潭伊達邵碼頭廣場將舉辦台日大戰直播應援活動，圖為2023年經典賽台中市政府廣場直播派對活動。（圖／翻攝「台中市政府」官網）

記者高堂堯／南投報導

2026年世界棒球經典賽戰火將於下周點燃，為力挺中華隊及增加遊客留宿率，日月潭國家風景區管理處將於3月6日（五）傍晚在伊達邵碼頭廣場舉辦「台日大戰」直播活動，邀請遊客在最美的日月潭湖畔，用最熱血的應援聲把能量傳給中華隊。

日管處指出，本次應援活動現場將架設高畫質大型電視牆，與伊達邵碼頭湖景交相輝映，讓球迷在屏息關注每一顆好球時，也能在日月潭絢麗的落日與晚霞中感受絕無僅有的視覺饗宴，預計號召近千位球友齊聚一堂、共同吶喊出「TEAM TAIWAN」的應援口號。

▲日月潭將成為經典賽全台最美應援主場。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

活動將於當天晚間6時開始，採自由入座、免費入場，日管處提醒，伊達邵商圈周邊美食林立，球迷可提早抵達，先品嚐在地紅茶與原民風味點心；另由於適逢週五，日管處建議球迷可根據行程彈性規劃：中部地區（台中、彰化、南投）的朋友，下班後透過國道六號或搭乘「台灣好行」日月潭線，就能快閃應援、一日往返，或趁機規劃週末小旅行，於週五晚間享受觀賽激情後順勢留宿，週六、日接著體驗環潭自行車道、搭乘纜車俯瞰美景。

日管處處長王智益表示，在群山環繞、波光粼粼的湖畔吶喊助威，絕對是熱血度與浪漫度同時爆表的獨家體驗，邀請遊客帶著應援巾與加油棒，一起來現場見證中華隊與棒球強權日本隊的夢幻對決。