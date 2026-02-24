　
地方 地方焦點

56歲從谷底翻身！她靠職訓練就雙技能　開清潔工作室拚出新人生

▲陳迦秦參加勞動部委外職前訓練課程，培養清潔與模板工程雙技能。（記者林東良翻攝，下同）

▲陳迦秦參加勞動部委外職前訓練課程，培養清潔與模板工程雙技能。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導


人生有時像跌進深谷，但只要願意抬頭，總會看到出口，56歲的陳迦秦婚姻失意、事業歸零後返鄉重來，年逾中高齡、國中肄業又缺乏專業技能的她，一度只能靠打臨工維生，直到參加勞動部雲嘉南分署委外職前訓練課程，成功培養清潔與模板工程雙技能，不僅開設居家清潔工作室穩定接案，還斜槓擔任營建木工助理，收入翻倍成長，為自己走出一條嶄新職涯道路。

陳迦秦國中時便在親戚理髮店打工，婚後隨前夫定居雲林，憑著對花藝的熱愛與市場敏銳度，經營花店長達15年。然而，隨著婚喪喜慶產業轉型為一條龍統包服務，傳統花店生意大不如前，加上婚姻觸礁，她選擇離婚、獨自返回嘉義娘家重新出發。


返鄉後，沒有一技之長又年過50歲，只能四處打臨工維生。好不容易存下一筆積蓄與友人合夥開小吃店，卻遇上疫情衝擊被迫歇業。連番打擊讓她深刻體悟，若沒有專業職能，只能在景氣循環中被動浮沉。於是她決定再為自己努力一次，報名參加勞動部委外辦理的清潔及模板工程職前訓練課程。

結訓後，她同時具備居家清潔與營建模板施工技能，正式開啟斜槓人生。平日經營居家清潔工作室，累積穩定客源；空檔時則受聘至工地擔任營建木工助理。多元接案模式讓收入較以往大幅提升，也讓她重拾自信。她鼓勵待業者勇敢嘗試，善用政府職訓資源，為自己創造更多選擇。


勞動部勞動力發展署雲嘉南分署分署長劉邦棟表示，為協助失（待）業者強化專業技能、順利銜接職場，每年依產業需求與就業趨勢開辦上百門職前訓練課程，並與轄區近40家委外訓練單位合作。相關訓練費用依學員身分補助80%至100%，訓後就業率普遍超過8成，鼓勵民眾多加利用政府資源。

此外，雲嘉南分署第2期自辦職前訓練課程也受理報名至3月17日止，涵蓋電機、電子、營建、機械等4大類別，不僅免費參訓，還提供遠道學員平價宿舍；符合特定身分者，另可請領職訓生活津貼，讓學員安心學習、無後顧之憂。
從人生低谷到雙技能斜槓，陳迦秦用行動證明，年齡從來不是限制，關鍵在於是否願意為自己再拚一次。當專業在手，選擇權就在自己手中。

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程
躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

