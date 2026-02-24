　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

即刻實施！　陸商務部：三菱造船等20家參與日軍工實體列管制名單

▲▼台灣有事,中日關係,日中關係。（圖／路透）

▲為維護國家安全！陸商務部：即日起對三菱造船等20家參與日本軍工實體實施出口管制。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

為維護國家安全和利益，並履行防擴散等國際義務，大陸商務部今（24）日發布公告，根據《中華人民共和國出口管制法》及《兩用物項出口管制條例》等法律法規，即日起將三菱造船株式会社等20家參與提升日本軍事實力的日本實體，正式列入「出口管制管控名單」，要求所有相關出口活動立即停止，展現中方在敏感技術出口控管上的嚴正立場。

大陸商務部稍早宣布，根據《中華人民共和國出口管制法》和《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》等法律法規有關規定，為維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，決定將三菱造船株式會社等參與提升日本軍事實力的20家日本實體列入出口管制管控名單（見附件），並採取以下措施：

一、禁止出口經營者向上述20家實體出口兩用物項，禁止境外組織和個人將原產於中華人民共和國的兩用物項轉移或提供給上述20家實體；正在開展的相關活動應當立即停止。

二、特殊情況下確需出口的，出口經營者應當向商務部提出申請。

本公告自公佈之日起正式實施。

該公告劍指日本軍事工業體系，列入管控名單的20家實體，涵蓋了日本國防工業與航太科研的核心。名單中的重點單位包括三菱系企業： 三菱造船、三菱重工航空發動機、海洋機械、發動機與渦輪增壓器、海事系統等5家實體，是日本海軍及空軍裝備的主要供應鏈。

IHI與川崎重工：管控名單中IHI集團佔據6家、川崎重工2家，皆涉及航空航太、噴氣發動機及宇航工程等高端軍事技術領域。

NEC與富士通：鎖定防衛網絡、感測系統及國家安全相關的電子技術實體。

學術與科研機構：防衛大學（National Defense Academy of Japan）、日本宇宙航空研究開發機構（Japan Aerospace Exploration Agency）名列其中，管制範圍已從單純的工業製造延伸至高階軍事人才培養與航太尖端科研。

此次大規模管制日本軍工相關實體，是大陸落實新版《兩用物項出口管制條例》的重要標誌，也向外界傳遞出中國將更主動地運用法律工具，捍衛國家安全與發展利益的訊號。

以下出口管制管控名單：

（2026年2月24日）

1. 三菱造船株式會社（Mitsubishi Heavy Industries Shipbuilding Co.）

2. 三菱重工航空發動機株式會社（Mitsubishi Heavy Industries Aero Engines, Ltd.）

3. 三菱重工海洋機械株式會社（Mitsubishi Heavy Industries Marine Machinery & Equipment Co., Ltd.）

4. 三菱重工發動機與渦輪增壓器株式會社（Mitsubishi Heavy Industries Engine & Turbocharger, Ltd.）

5. 三菱重工海事系統株式會社（Mitsubishi Heavy Industries Maritime Systems, Ltd.）

6. 川崎重工航空宇宙系統公司（Kawasaki Heavy Industries Aerospace Systems Company）

7. 川重岐阜工程株式會社（KAWAJU Gifu Engineering Co., Ltd.）

8. 富士通防衛與國家安全株式會社（Fujitsu Defense & National Security, Ltd.）

9. IHI原動機株式會社（IHI Power Systems Co., Ltd.）

10. IHI主要金屬株式會社（IHI Master Metal Co., Ltd.）

11. IHI噴氣機服務株式會社（IHI Jet Service Co., Ltd.）

12. IHI宇航株式會社（IHI Aerospace Co., Ltd.）

13. IHI航空製造株式會社（IHI Aero Manufacturing Co., Ltd.）

14. IHI宇航工程株式會社（IHI Aerospace Engineering Co., Ltd.）

15. 日本電氣網絡傳感器株式會社（NEC Network and Sensor Systems, Ltd.）

16. 日本電氣航空宇宙系統株式會社（NEC Aerospace Systems, Ltd.）

17. 日本海洋聯合株式會社（Japan Marine United Corporation）

18. JMU防務系統株式會社（JMU Defense Systems Co., Ltd.）

19. 防衛大學（National Defense Academy of Japan）

20. 日本宇宙航空研究開發機構（Japan Aerospace Exploration Agency）

對日出口管制　陸商務部：制止日本再軍事化和擁核企圖

即刻實施！　陸商務部：三菱造船等20家參與日軍工實體列管制名單

對日出口管制　陸商務部：制止日本再軍事化和擁核企圖

對日出口管制　陸商務部：制止日本再軍事化和擁核企圖

對日出口管制　陸商務部：制止日本再軍事化和擁核企圖

大陸商務部今（24）日稍早宣布，即日起針對三菱造船株式會社等20家參與提升日本軍事實力的實體列入管控名單。主要目的除了捍衛國家安全利益，一方面制止日本「再軍事化」和擁核企圖，完全正當、合理、合法。中方依法列單「僅針對少數日本實體」，相關措施僅針對兩用物項，不影響中日正常經貿往來，誠信守法的日本實體完全無需擔心。

