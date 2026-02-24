　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

7歲童意外摔出7樓「24公尺高空墜落」　清潔工神反應接人畫面曝

7歲童意外摔出7樓「24公尺高空墜落」　清潔工神反應接人畫面曝。（圖／翻攝自Telegram）

▲清潔工奇蹟接住墜樓童。（圖／翻攝自Telegram）

記者李振慧／綜合報導

俄羅斯聖彼得堡市發生驚險的一幕，一名7歲男童意外從約80英尺（約24公尺）高的7樓公寓窗戶墜落，一名清潔工人注意到情況，人剛好在下方的他緊急出手幫助，最後成功接住男童，英勇畫面瘋傳。

男童墜樓一度沒呼吸　清潔工徒手接住再救命

當地媒體報導，一名叫做薩沙(Sasha)的7歲男童被人發現意外跌出7樓，搖搖晃晃掛在窗外時引發附近民眾關注，人群不停尖叫著，希望他能夠平安回到屋內，男童試圖用手抓住窗戶，但沒多久便鬆開了手。

當男童墜落時，當時人在樓下的37歲清潔工伊巴杜拉耶夫(Khairullo Ibadullayev)立即採取行動，他奇蹟接住了男童，最後2人一起跌進雪地中，然而他發現男童竟然沒有呼吸，立即幫忙CPR直到醫護人員抵達。

接墜樓童骨折　英雄清潔工背景曝光

男童送醫後發現，腿部和內臟器官都有受傷，救人的伊巴杜拉耶夫手臂和肋骨也因此骨折，不過他謙虛表示，「如果孩子沒事，那我也沒有事」。4個月前才從烏茲別克來到俄羅斯的伊巴杜拉耶夫，努力賺錢給留在家鄉的4個孩子與年邁父母。

男童的47歲母親娜傑日達(Nadezhda Amrani)是一名網紅，她表示，當時兒子正在玩平板電腦，她短暫去了一趟廚房，大約10分鐘後才發現孩子不見。目前警方正在調查事件。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
135 0 8879 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
曾當過鄧麗君司機　「神秘金興發家族」2.35億售通化透店
糗！邀鄭麗君備詢遭韓國瑜打臉　傅崐萁尷尬：過去都有上台啊
黃偵琳酒駕退選！「5搶4」提前落幕　不用初選了
臉丟大了！垃圾亂丟艦長印章、軍帽漂上岸　海軍認了
快訊／柯建銘時代終結　蔡其昌當選民進黨團總召
快訊／鑄件大廠慘跌停！近9500張低掛等著賣
老董愛上看護！臨終前她領走4千多萬　驚動子女
獨／沒有雞雞的夜晚！作家H怒告陳珮甄+絞肉機女神...結局大

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

女把「黃金貴賓拴行李秤」自己登機　2歲犬收容所苦等10天結局曝

找寵物貓驚見隱藏地下室　女牆後發現「神秘空間」嚇：已經住2年

年薪800多萬也沒用　脫衣舞孃「捧千萬頭款」想買房卻四處碰壁

娶到植物控老婆「住家變森林」　男分享結婚前後驚人對比照爆紅

買130年老屋收「前屋主神秘信件」　夫妻循線找到陰森密室古物

64kg溫柔大丹犬獲收養　給收容所志工「重量級抱抱」：謝謝你們

川普新關稅一次看！台灣平均稅率優於日韓　2國受益最大

7歲童意外摔出7樓「24公尺高空墜落」　清潔工神反應接人畫面曝

女把「黃金貴賓拴行李秤」自己登機　2歲犬收容所苦等10天結局曝

川普新關稅「恐違反貿易協議」　歐洲議會審議急喊卡

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

懸賞4.8億墨西哥毒梟掛了！　曾轟掉軍方直升機　揭密警察變魔頭跨國獵殺令

總統賴清德邀五院院長茶敘

投14部國片慘賠9部　麻吉大哥黃立成霸氣曬血淚明細　點評九把刀3億新作《功夫》太直白

曝賴清德答應到立法院國情報告　韓國瑜：將採「統問統答」

台南市仁德區嚴重事故

川普新關稅一次看！台灣平均稅率優於日韓　2國受益最大

7歲童意外摔出7樓「24公尺高空墜落」　清潔工神反應接人畫面曝

女把「黃金貴賓拴行李秤」自己登機　2歲犬收容所苦等10天結局曝

川普新關稅「恐違反貿易協議」　歐洲議會審議急喊卡

金與正權力升級！晉升勞動黨部長、重返政治局　對南韓發言更強勢

川普關稅大洗牌！　分析：台灣稅率「略降1.3%」優於日韓

烏俄戰爭滿4年　6大關鍵數據看現況

FedEx怒告川普政府！要求退還「全額關稅」　恐引起求償訴訟潮

不服一審判決！尹錫悅戒嚴亂政「遭判無期徒刑」　今向法院提上訴

關稅退不退？民主黨提法案「逼川普還錢」　共和黨議長表態了

ART、MOU併送國會　鄭麗君：確保我方最佳待遇不變後送審

川普新關稅一次看！台灣平均稅率優於日韓　2國受益最大

009816爆紅「可以入手嗎？」　不敗教主曝2類人適合買

阿芳老師開刀！蔡季芳突PO手術服照震驚網　吐心聲「一夜無眠」

台大醫院火警濃煙「2樓層局部疏散」　院方初判與外牆工程相關

7歲童意外摔出7樓「24公尺高空墜落」　清潔工神反應接人畫面曝

林昶佐再登芬蘭大報　高規格2天半版專訪＋3篇網路專訪

「擺爛」疑雲又起！　爵士又有巨塔紐基奇手術整季報銷

原本只買0050、0056！財經作家對台積電心動了：慢慢買零股

黃文廷開春曝喜訊！　公開示愛「我們在一起吧」粉暴動

【免費加灰塵？】全台最大我家牛排用餐旁掃地！ 客人氣炸：怎麼吃得下去？

國際熱門新聞

金正恩13歲愛女「擔任北韓飛彈局長」

客人棄單彩券中4億　店經理下班秒買走

即／川普警告各國：誰敢耍花招關稅加倍

快訊／白宮：拍板「統一課徵15%」　不影響232關稅

女優邀粉絲「無套性愛」千人斬挑戰！

媽聖誕採買離家24年現身　子女五味雜陳

川普關稅退回原點　日韓台「砸千億」白忙

法院遇殺子仇人　父衝上去壓地暴揍

誰是爸爸？女優「無套激戰400男」懷孕了

快訊／美國下令撤離貝魯特非必要人員

3563克拉巨紫星彩寶被挖出　身價126億

川普再點燃關稅戰引憂！　美股「重挫逾800點」四大指數收黑

50年沒人用　什麼是「第122條款」一文看懂

日本大阪Brand Off遭竊！歹徒破窗狂掃

更多熱門

相關新聞

烏俄戰爭滿4年　6大關鍵數據看現況

烏俄戰爭滿4年　6大關鍵數據看現況

俄羅斯全面入侵烏克蘭屆滿四週年，這場自第二次世界大戰以來歐洲爆發的最大規模衝突，不僅徹底改寫了冷戰後的安全秩序，更讓無數士兵與平民陷入慘烈煎熬。隨著戰爭正式進入第五個年頭，目前的局勢依然未見和平曙光。

歐盟新一輪對俄制裁、援烏貸款　遭匈牙利否決

歐盟新一輪對俄制裁、援烏貸款　遭匈牙利否決

澤倫斯基喊話川普：請站我們這一邊

澤倫斯基喊話川普：請站我們這一邊

美俄條約終止　普丁：發展核武絕對優先

美俄條約終止　普丁：發展核武絕對優先

新莊女童墜17樓亡　校方啟動關懷機制

新莊女童墜17樓亡　校方啟動關懷機制

關鍵字：

男童墜樓清潔工俄羅斯聖彼得堡Khairullo Ibadullayev

讀者迴響

熱門新聞

快訊／1張千萬發票獎金沒人領！3／5到期　財政部急尋

金正恩13歲愛女「擔任北韓飛彈局長」

當面約百靈果凱莉夫妻3P…林辰唏露面全說了！

阿公給15歲孫500萬　律師：卻毀了一個家

明變天！　連假「雨最大」

靠爭議言論變現　愛莉莎莎吃飯睡覺日賺125萬

女總裁秘戀陳子強「金援數百萬」　突然遭斷聯

馬來西亞強震等同22.4顆原子彈　專家：全球平靜期結束

總愛強詞奪理的三大星座！

陳子強爆發感情金錢糾紛！女總裁砸重金力挺遭冷甩

他「花2.5萬元套圈圈」套中汽車　老闆慌了反悔

張榮發遺產股利超過3000億！　生前一句名言終於懂了

台灣大廠發布重訊：將終止上市！

今晚拜天公！　3禁忌觸犯衰整年

客人棄單彩券中4億　店經理下班秒買走

更多

最夯影音

更多
Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程
躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面