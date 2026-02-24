7歲童意外摔出7樓「24公尺高空墜落」　清潔工神反應接人畫面曝

▲清潔工奇蹟接住墜樓童。（圖／翻攝自Telegram）

記者李振慧／綜合報導

俄羅斯聖彼得堡市發生驚險的一幕，一名7歲男童意外從約80英尺（約24公尺）高的7樓公寓窗戶墜落，一名清潔工人注意到情況，人剛好在下方的他緊急出手幫助，最後成功接住男童，英勇畫面瘋傳。

男童墜樓一度沒呼吸 清潔工徒手接住再救命

當地媒體報導，一名叫做薩沙(Sasha)的7歲男童被人發現意外跌出7樓，搖搖晃晃掛在窗外時引發附近民眾關注，人群不停尖叫著，希望他能夠平安回到屋內，男童試圖用手抓住窗戶，但沒多久便鬆開了手。

當男童墜落時，當時人在樓下的37歲清潔工伊巴杜拉耶夫(Khairullo Ibadullayev)立即採取行動，他奇蹟接住了男童，最後2人一起跌進雪地中，然而他發現男童竟然沒有呼吸，立即幫忙CPR直到醫護人員抵達。

接墜樓童骨折 英雄清潔工背景曝光

男童送醫後發現，腿部和內臟器官都有受傷，救人的伊巴杜拉耶夫手臂和肋骨也因此骨折，不過他謙虛表示，「如果孩子沒事，那我也沒有事」。4個月前才從烏茲別克來到俄羅斯的伊巴杜拉耶夫，努力賺錢給留在家鄉的4個孩子與年邁父母。

男童的47歲母親娜傑日達(Nadezhda Amrani)是一名網紅，她表示，當時兒子正在玩平板電腦，她短暫去了一趟廚房，大約10分鐘後才發現孩子不見。目前警方正在調查事件。