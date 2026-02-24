川普祭122條款台灣專屬豁免沒了　蝴蝶蘭、觀賞蛙輸美無零關稅

▲行政院召開「關稅最新情勢說明記者會」。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院今（24日）召開記者會說明關稅最新變化因應作為。副院長鄭麗君指出，美國《貿易法》的122條款相對「對等貿易協定」（ART）爭取到的待遇，「相對是比較不好的」；鄭提到，在122條款下，農產品有31項被排除關稅豁免，當中包括27項的台灣專屬豁免。農業部長陳駿季說明，包括蝴蝶蘭、火鶴花、觀賞蛙等，將沒有專屬豁免；以蝴蝶蘭為例，從零關稅變為15%，與主要競爭對手荷蘭相同。

鄭麗君說，有關122條款所公佈行政命令對我國的影響評估，根據相關部會跟民間智庫的評估結果，在排除232項目的情境底下，依據122條款對全球課徵的15%加MFN的稅率後，相對於2024年實施對等關稅之前，對我國的出口金額、產值、GDP、工業就業人數的影響都是呈現負數的，也就是說還是有帶來一些衝擊，不過對於我們在8月之後所適用的20%加MFN是有所改善的。

鄭麗君直言，122條款相較於台美所洽簽的「對等貿易協定」（ART）所爭取到的待遇來比較而言，相對是比較不好的，台美所洽簽的ART爭取到的「15% 不疊加」還是相對比較好的待遇。

另外，針對各界關心台灣在ART裡面爭取到的2072項豁免的品項之現況，鄭麗君說，在這一次15%的新行政命令下，美方也公佈了一些豁免的品項，經比較，先前在ART裡豁免2072項，農產品佔261項、工業產品佔1811項。在新公佈的122條款底下，農產品剩下230項維持全球豁免，「其中有27項對我國非常重要的專屬的豁免，就不在這一次行政命令的豁免清單裡面」。而工業產品這一次的行政命令有1367項豁免，但有444項不在這一次的豁免清單裡面。

鄭麗君說，除了項數的差異之外，還有一點很重要的是，行政命令是有可能會更改的，但原來對我國豁免的2072項裡面，有1735項是載明在ART中，也就是未來不論行政命令的異動，對我的豁免是不會更改的，這個性質是有差異的。

鄭麗君舉例，如茶葉、多數的航空器零組件，這一次是在行政命令的豁免清單；但是未來是有變動性的，原來是載明在ART的不會變動。但原來在ART裡面豁免的蝴蝶蘭、藥用的化學品以及像印刷品等，那這一次就不在行政命令裡面豁免。

鄭麗君強調，我國政府原本在與美國已經洽簽的ART以及投資MOU爭取到的已經是最佳待遇，面對現在全球新的情勢變化，投資MOU中的最惠國待遇基本上不受影響。但對於ART，政府會在既有的優惠待遇的基礎上，積極地與美方展開溝通聯繫，那確保美方在後續政策變動當中依然讓台灣產業享有相對優勢及最佳待遇。

農業部長陳駿季指出，在122條款之下，農產品全球豁免230項，但無提供任何國家保障豁免品項，對台灣也沒有任何專屬豁免品項。也就是說，包括蝴蝶蘭、火鶴花、觀賞蛙等沒有專屬豁免；以蝴蝶蘭為例，從零關稅變為15%，與主要競爭對手荷蘭相同。此外，毛豆的關稅也變為15%加MFN，將來到18.8%。

▲農業部長陳駿季。（圖／記者陳家祥攝）