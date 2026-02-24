關稅退不退？民主黨提法案「逼川普還錢」　共和黨議長表態了

▲美國國會大廈。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國最高法院推翻「對等關稅」政策之後，民主黨提出一項法案，迫使川普政府退回關稅收入，在期中選舉（Midterm Election）即將登場的這一年，為與共和黨的衝突拉開序幕。

民主黨提法案 要求退還關稅

CNN報導，這項法案由參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）及同黨關鍵委員會資深成員起草，要求川普政府退還所有因遵守關稅政策，而被迫繳納費用的企業和進口商。

在缺乏共和黨支持下，這項法案通過機會渺茫，但民主黨仍將此議題作為2026年期中選舉的主要訴求，鎖定選民對生活成本的關切。

共和黨反對 議長坦言不需介入

不過，共和黨籍的眾議院議長強生（Mike Johnson）受訪時明確表示，他不認為川普政府應該退還超過1300億美元的關稅收入，並且明確表示，他認為這項議題超出國會職權範圍。

▼ 美國眾院議長強生（Mike Johnson）。（圖／路透）

被問及政府是否應該退還這些費用時，強生回應，「我不這麼認為。白宮會自行解決這個問題，我們必須給他們時間和空間。這當然是一次史無前例的事件，所以沒有既定規則可循。」

強生說，「政府有充分論證可以支持他們的立場。我們靜觀其變。這目前不是眾議院需要介入的事。」

發生什麼事？

本月稍早，眾議院2度對川普的貿易權限表達反彈，部分共和黨議員甚至不惜倒戈，投票撤銷加拿大關稅，並且阻擋了一項程序性表決，該表決原本包括一項旨在「禁止國會議員挑戰川普關稅權力」的條款。

美國最高法院19日否決總統動用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）課徵關稅後，白宮拍板以《貿易法》第122條對各國課徵15%統一關稅，強調不影響既有協議與232措施，後續走向仍待觀察。

