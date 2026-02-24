5年漲100%！二手相機成理財商品　陸CCD收藏家嘆：漲幅比黃金狠

▲「中國電子第一街」深圳華強北販賣二手相機的店。（圖／翻攝自小紅書，下同）

記者廖翊慈／綜合報導

近年來Y2K復古風潮崛起，其中二手相機市場價格不斷越炒越高，熱門款二手CCD更是一機難求，不少70、80年代的人們直呼，「怎麼紅回來了？」漲價早已新鮮事，而是至少延續了5年的「逆勢行情」，不少老舊機型早已「不跌反漲」，甚至被部分年輕人形容成「快跟黃金一樣」。

據《九派新聞》報導，網友「黃油麵包貓」近日整理器材時，想起自己6年前買的一台佳能相機，當年以2459元入手（人民幣，下同）。她近期拿出來使用，聽聞不少相機都在漲價，一時好奇上網搜尋同型號價格，沒想到如今竟喊到4048元，讓她直呼太誇張。

家住南苑的小吳更是懊悔地直拍大腿。她表示，理光相機近年成為「網紅品牌」，也是相機圈漲價最兇的品牌之一。小吳回憶，2020年曾想買理光GR3，當時官網全新價格4千多元，她覺得偏貴就沒下手；如今再看，同款竟漲到近9000元，5年漲幅約100%，她忍不住說「漲得比黃金還狠」。

除了理光，富士等熱門機型也同樣「價格硬、貨更難搶」。小吳說，富士系列曾在全網爆紅，像XT30二代官網價格8000多元，但經常缺貨，每次補貨只上架少量，消費者就算守著也常常搶不到，若想買到現貨，往往得加價一兩千元向經銷商購買。她為了入手，最後還輾轉請在澳洲留學的朋友幫忙，才花8000多元買到一台。

價格飆升最誇張的，還包括被稱為「CCD相機」的古早數位相機。報導指出，CCD原本是智慧手機崛起後逐漸停產的舊機種，4、5年前二手市場一兩百元就能買到；但近年因照片自帶濾鏡與柔光冷色氛圍，再度爆紅，便宜款也要七八百元，新一點的甚至賣到1000多元，等於翻了快10倍，二手交易也跟著變得更活躍。

對於相機為何「不按常理」降價，從事攝影行業多年的楊先生分析，原因不只一項，生產因素方面，全球晶片短缺與物流費用上升，推高了相機生產成本；市場因素方面，近年直播、自媒體與社群平台蓬勃發展，帶動消費者對高品質拍攝設備的需求，加上疫情後民眾更熱衷外出旅行，也進一步推升相機熱度；行銷因素方面，部分品牌採取「飢餓行銷」，透過限量發售、直播搶購等方式放大稀缺性，導致部分消費者即使加價也願意買單。

也有業內人士提醒，相機屬於數位產品，技術更新速度快，按理舊機型降價是大勢所趨，但在供需失衡、社群審美偏好與「熱門型號」被追捧等多重因素疊加下，市場價格才會出現反常上行。對想入手的消費者而言，除了比價與評估保固、貨源，也應留意二手市場溢價風險，避免衝動追高。