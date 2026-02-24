Galaxy S26提前開賣？YTR「搶先完整開箱」　大讚新功能超實用

記者蘇晟彥／綜合報導

三星日前宣布，將在台灣時間 26 日凌晨2點舉辦Galaxy Unpacked發表會，將揭露全新一代Galaxy S26系列的登場。但就在發表會前夕，按照慣例陸續將有YouTuber「提前買到新機」再提前曝光，這次是科技YouTuber Sahil Karoul在自身X平台等，曝光「買到的」S26 Ultra的詳細內容及價格，再次引起熱議。

▼YouTuber Sahil Karoul搶先曝光「買到的」三星S26 Ultra 。（圖／X／ Sahil Karoul）



Sahil Karoul 在22日開始，就陸續曝光S26 Ultra相關細節，他指出「杜拜的商店已經進貨」，自己購入的是非洲區版本，同時強調「既然是販售的，就可以開箱」，直接開箱完整盒裝內容成為全球最速開箱頻道，包含完整外觀、側面細節、螢幕等等。Sahil Karoul指出，新機採用Snapdragon 8 Gen 5 處理器、60W快充技術，同時在機身材質換回鋁製邊框 並調整了 S Pen 的收納方向等，同時經過性能測試，在散熱、性能表現上都十分穩定。

此外，這次Privacy Display 防窺螢幕功能也引起Sahil Karoul 效果注意，在打開後只要稍微傾斜角度，旁人就完全看不到螢幕內容，此項實用功能大大加分，完全媲美市售的防窺螢幕保護貼；但在相機上，僅有相機模組外觀做了調整（長焦鏡頭改為圓形），相比 S25 Ultra 確實有輕微的升級，拍出的照片色彩自然、不生硬，但也僅有「輕微升級」，要與近期口碑強勢的vivo、OPPO相比還是有段差距，而電池部分則是有待加強。

目前Galaxy Unpacked發表會預計在26日2點開始，依照往例，S26系列預計在3月初正式開賣。