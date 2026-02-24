　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英國前駐美大使被逮！　曼德森涉「淫魔」艾普斯坦案

▲▼英國前駐美大使被逮！　曼德森涉「淫魔」艾普斯坦案。（圖／路透）

▲曼德森（Peter Mandelson）因涉嫌洩露機密資訊給艾普斯坦遭逮。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

英國前駐美大使、工黨資深政治人物曼德森（Peter Mandelson）23日遭倫敦警察廳逮捕，罪名是涉嫌公職不當行為。72歲的政壇老將曼德森被指控在擔任英國商務大臣期間，將市場敏感資訊洩露給艾普斯坦（Jeffrey Epstein），震撼英國政壇。

警方凌晨突襲住所　搜索兩處地點

根據CNN報導，倫敦警察廳發言人證實，曼德森23日早上在位於肯頓區的住所被捕，隨後被帶往倫敦一處警局接受偵訊。警方同時對威爾特郡和肯頓區的兩處地點執行搜索令。

艾普斯坦文件曝光引發政治地震

曼德森的醜聞源自於最新一批艾普斯坦文件的公開。這些文件揭露他與艾普斯坦的密切往來，為此，他也被迫辭去工黨黨籍，並退出英國國會上議院的席次。而首相施凱爾（Keir Starmer）早在2025年9月就已因先前曝光的艾普斯坦文件，解除他的駐美大使職務。那批文件顯示，曼德森曾在手寫便條中稱呼艾普斯坦為「我最好的夥伴」，還為這位金融家慶祝50歲生日。

政壇黑暗王子形象崩塌

曾被政壇圈內人稱為「黑暗王子」的曼德森，以其權謀手腕聞名於世。他在1980年代擔任工黨通訊主管，協助將工黨轉型為全球化、親資本的「新工黨」路線，最終在1997年於東尼·布萊爾（Tony Blair）領導下贏得壓倒性勝利。

首相史塔默面臨信任危機

曼德森醜聞持續延燒，如今已經威脅到施凱爾政府的穩定。多名工黨高層人士呼籲首相下台，關鍵幕僚也因此次風波陸續請辭。外界質疑施凱爾當初任命曼德森為駐美大使時，究竟對他與艾普斯坦的密切關係知情到什麼程度。

首相辦公室首席秘書達倫·瓊斯（Darren Jones）23日在下議院表示，有關曼德森獲任命為駐美大使的首批文件很快就會在3月初公開，但部分曼德森與首相辦公室的往來信件將因「警方調查」而延後公布。

王室成員也捲入風暴

值得注意的是，曼德森並非唯一因艾普斯坦案遭到調查的英國知名人士。英王查爾斯三世的弟弟安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）同樣因涉嫌公職不當等罪名，在66歲生日當天遭到逮捕。安德魯因此成為英國王室現代史上首位遭逮捕的成員。

警方清晨突襲安德魯位於桑德林漢姆莊園的住所。他在諾福克郡警局接受長達10小時偵訊後，於19日深夜以「接受調查中」的身分獲釋。警方正在評估他在擔任英國貿易特使的10年期間，是否將機密資訊分享給艾普斯坦。

公職不當罪名面臨舉證困難

根據英格蘭與威爾斯刑事檢控署的說明，公職不當罪是指「嚴重且故意濫用或疏忽公職權力或職責」。專家指出這項罪名因定義模糊而難以起訴。檢控指引明確規定，被告必須被認定為公職人員，其不當行為必須與職責濫用有直接關聯，且必須是在「無合理藉口或正當理由」下犯案。此外，檢方還必須證明被告是故意犯罪，明知行為錯誤卻仍「蓄意為之或漠不關心」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
135 0 8879 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
女總裁秘戀陳子強「金援數百萬」　畫作、代言全買單…突遭斷聯
快訊／開議好消息！　行政院版1.25兆國防特別預算條例將付委
快訊／台股飆漲近900點！台積電再創新高
光通訊太旺！5檔齊刷漲停　「飆太凶延長處置」仍創高
快訊／陳其邁才說重話　黃偵琳宣布退選
快訊／1張千萬發票沒人領！3／5到期　財政部急尋
台灣專屬豁免沒了　27項輸美無零關稅
川普關稅退回原點　外媒曝：台日韓「砸千億」慘淪冤大頭
快訊／台股暴漲！台積電刷新天價　
一大群小虎鯨集體擱淺屏東！　多隻死亡
鞏固協定是未來目標　鄭麗君：已達成協議國家相對能取得較好待遇

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不服一審判決！尹錫悅戒嚴亂政「遭判無期徒刑」　今向法院提上訴

關稅退不退？民主黨提法案「逼川普還錢」　共和黨議長表態了

英國前駐美大使被逮！　曼德森涉「淫魔」艾普斯坦案

韓國首爾江南知名大型社區今晨惡火　17歲少女慘遭燒死

川普關稅退回原點　外媒曝：日韓台「砸千億」慘淪冤大頭

荷蘭最年輕「同志總理」上任！　IG曬自拍喊：開工囉

歐盟新一輪對俄制裁、援烏貸款　遭匈牙利否決

不甩禁令！　DeepSeek爆偷用輝達「最強晶片」訓練AI模型

50年沒人用！　川普祭「第122條款」強徵關稅一文看懂

川普統一徵15%關稅　巴西意外成最大受益者

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

懸賞4.8億墨西哥毒梟掛了！　曾轟掉軍方直升機　揭密警察變魔頭跨國獵殺令

總統賴清德邀五院院長茶敘

投14部國片慘賠9部　麻吉大哥黃立成霸氣曬血淚明細　點評九把刀3億新作《功夫》太直白

曝賴清德答應到立法院國情報告　韓國瑜：將採「統問統答」

台南市仁德區嚴重事故

不服一審判決！尹錫悅戒嚴亂政「遭判無期徒刑」　今向法院提上訴

關稅退不退？民主黨提法案「逼川普還錢」　共和黨議長表態了

英國前駐美大使被逮！　曼德森涉「淫魔」艾普斯坦案

韓國首爾江南知名大型社區今晨惡火　17歲少女慘遭燒死

川普關稅退回原點　外媒曝：日韓台「砸千億」慘淪冤大頭

荷蘭最年輕「同志總理」上任！　IG曬自拍喊：開工囉

歐盟新一輪對俄制裁、援烏貸款　遭匈牙利否決

不甩禁令！　DeepSeek爆偷用輝達「最強晶片」訓練AI模型

50年沒人用！　川普祭「第122條款」強徵關稅一文看懂

川普統一徵15%關稅　巴西意外成最大受益者

母貪汙判無期！〈我的歌聲裡〉曲婉婷隔12年新歌　被罵到新帳又關了

「大雷雨即時訊息」3/2起延伸至沿海　達標將發細胞警訊

鼎泰豐「隱藏吃法」又贏！名嘴好奇一試驚呆：秒列心中前3必點

台中男深夜騎Ubike　警關懷一查秒上銬...原來是「14條通」

批賴政府關稅談判「搶快討好」　游淑慧：剛愎自用付出不必要代價

228連假國道車潮上看1.3倍　高公局公布好走時段

鈴木駿輔先發對中華隊第2棒張育成　大巨蛋閉門打悍將IG更新重點

國民黨將自提軍購特別條例　牛煦庭：一定滿足美方期待

快訊／開議好消息！　行政院版1.25兆國防特別條例將付委

對日出口管制　陸商務部：制止日本再軍事化和擁核企圖

張蘭急飛台北探孫！　幸福曬「三代同堂」背影照

國際熱門新聞

金正恩13歲愛女「擔任北韓飛彈局長」

客人棄單彩券中4億　店經理下班秒買走

即／川普警告各國：誰敢耍花招關稅加倍

快訊／白宮：拍板「統一課徵15%」　不影響232關稅

女優邀粉絲「無套性愛」千人斬挑戰！

媽聖誕採買離家24年現身　子女五味雜陳

誰是爸爸？女優「無套激戰400男」懷孕了

法院遇殺子仇人　父衝上去壓地暴揍

快訊／美國下令撤離貝魯特非必要人員

3563克拉巨紫星彩寶被挖出　身價126億

川普關稅退回原點　日韓台「砸千億」白忙

川普再點燃關稅戰引憂！　美股「重挫逾800點」四大指數收黑

日本大阪Brand Off遭竊！歹徒破窗狂掃

50年沒人用　什麼是「第122條款」一文看懂

更多熱門

相關新聞

川普關稅退回原點　日韓台「砸千億」白忙

川普關稅退回原點　日韓台「砸千億」白忙

美國最高法院近日一項關鍵判決，徹底封殺了川普對各國課徵懲罰性關稅的法律基礎。這項判決讓原本急著與川普達成協議、承諾豪擲數千億美元投資以換取低關稅的台灣、日本、南韓等國，瞬間淪為「冤大頭」，不僅資金面臨套牢，關稅待遇更是一夕回到原點。

DeepSeek爆偷用輝達「最強晶片」訓練AI

DeepSeek爆偷用輝達「最強晶片」訓練AI

50年沒人用　什麼是「第122條款」一文看懂

50年沒人用　什麼是「第122條款」一文看懂

川普統一徵15%關稅　巴西意外成最大受益者

川普統一徵15%關稅　巴西意外成最大受益者

澤倫斯基喊話川普：請站我們這一邊

澤倫斯基喊話川普：請站我們這一邊

關鍵字：

曼德森艾普斯坦英國政壇公職不當安德魯北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

金正恩13歲愛女「擔任北韓飛彈局長」

當面約百靈果凱莉夫妻3P…林辰唏露面全說了！

阿公給15歲孫500萬　律師：卻毀了一個家

明變天！　連假「雨最大」

馬來西亞強震等同22.4顆原子彈　專家：全球平靜期結束

靠爭議言論變現　愛莉莎莎吃飯睡覺日賺125萬

總愛強詞奪理的三大星座！

他「花2.5萬元套圈圈」套中汽車　老闆慌了反悔

陳子強爆發感情金錢糾紛！女總裁砸重金力挺遭冷甩

川普引爆美股血流成河！道瓊一度暴跌逾800點

台灣大廠發布重訊：將終止上市！

張榮發遺產股利超過3000億！　生前一句名言終於懂了

客人棄單彩券中4億　店經理下班秒買走

開工日！員工出國叫不回來　老闆急公告：放到228

今晚拜天公！　3禁忌觸犯衰整年

更多

最夯影音

更多
Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程
躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面