英國前駐美大使被逮！　曼德森涉「淫魔」艾普斯坦案

▲曼德森（Peter Mandelson）因涉嫌洩露機密資訊給艾普斯坦遭逮。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

英國前駐美大使、工黨資深政治人物曼德森（Peter Mandelson）23日遭倫敦警察廳逮捕，罪名是涉嫌公職不當行為。72歲的政壇老將曼德森被指控在擔任英國商務大臣期間，將市場敏感資訊洩露給艾普斯坦（Jeffrey Epstein），震撼英國政壇。

警方凌晨突襲住所 搜索兩處地點

根據CNN報導，倫敦警察廳發言人證實，曼德森23日早上在位於肯頓區的住所被捕，隨後被帶往倫敦一處警局接受偵訊。警方同時對威爾特郡和肯頓區的兩處地點執行搜索令。

艾普斯坦文件曝光引發政治地震

曼德森的醜聞源自於最新一批艾普斯坦文件的公開。這些文件揭露他與艾普斯坦的密切往來，為此，他也被迫辭去工黨黨籍，並退出英國國會上議院的席次。而首相施凱爾（Keir Starmer）早在2025年9月就已因先前曝光的艾普斯坦文件，解除他的駐美大使職務。那批文件顯示，曼德森曾在手寫便條中稱呼艾普斯坦為「我最好的夥伴」，還為這位金融家慶祝50歲生日。

政壇黑暗王子形象崩塌

曾被政壇圈內人稱為「黑暗王子」的曼德森，以其權謀手腕聞名於世。他在1980年代擔任工黨通訊主管，協助將工黨轉型為全球化、親資本的「新工黨」路線，最終在1997年於東尼·布萊爾（Tony Blair）領導下贏得壓倒性勝利。

首相史塔默面臨信任危機

曼德森醜聞持續延燒，如今已經威脅到施凱爾政府的穩定。多名工黨高層人士呼籲首相下台，關鍵幕僚也因此次風波陸續請辭。外界質疑施凱爾當初任命曼德森為駐美大使時，究竟對他與艾普斯坦的密切關係知情到什麼程度。

首相辦公室首席秘書達倫·瓊斯（Darren Jones）23日在下議院表示，有關曼德森獲任命為駐美大使的首批文件很快就會在3月初公開，但部分曼德森與首相辦公室的往來信件將因「警方調查」而延後公布。

王室成員也捲入風暴

值得注意的是，曼德森並非唯一因艾普斯坦案遭到調查的英國知名人士。英王查爾斯三世的弟弟安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）同樣因涉嫌公職不當等罪名，在66歲生日當天遭到逮捕。安德魯因此成為英國王室現代史上首位遭逮捕的成員。

警方清晨突襲安德魯位於桑德林漢姆莊園的住所。他在諾福克郡警局接受長達10小時偵訊後，於19日深夜以「接受調查中」的身分獲釋。警方正在評估他在擔任英國貿易特使的10年期間，是否將機密資訊分享給艾普斯坦。

公職不當罪名面臨舉證困難

根據英格蘭與威爾斯刑事檢控署的說明，公職不當罪是指「嚴重且故意濫用或疏忽公職權力或職責」。專家指出這項罪名因定義模糊而難以起訴。檢控指引明確規定，被告必須被認定為公職人員，其不當行為必須與職責濫用有直接關聯，且必須是在「無合理藉口或正當理由」下犯案。此外，檢方還必須證明被告是故意犯罪，明知行為錯誤卻仍「蓄意為之或漠不關心」。