FedEx怒告川普政府！要求退還「全額關稅」　恐引起求償訴訟潮

記者王佩翊／編譯

全球物流巨頭FedEx於23日正式對川普政府提告，要求退還所有依據《國際緊急經濟權力法》繳納的關稅費用。這是繼美國最高法院20日裁定川普關稅違憲後，第一家跳出來求償的大型企業，預料將掀起企業索賠潮。

FedEx向美國國際貿易法院與海關暨邊境保護署提交訴狀，律師團隊在文件中明確表示，「原告要求被告全額退還所有依《國際緊急經濟權力法》支付給美國的關稅款項。」訴狀指出，在該法律生效期間，聯邦快遞從受關稅影響的國家進口商品，已實際繳納相關稅款並因此遭受損失。

FedEx每日處理1700萬件包裹，業務橫跨數百個國家，而訴訟文件中也詳細說明關稅運作機制。律師寫道，一般商品進口美國時，進口商須先繳納預估稅款，之後海關會確認最終貨物價值、分類、稅率及應繳稅額。FedEx正是在這個流程中繳納了大筆關稅。

關稅衝擊對FedEx的財務影響相當驚人。該公司高層在近期財報會議中多次示警，關稅將重創整體獲利表現。2025年9月《國際緊急經濟權力法》關稅尚未撤銷時，FedEx預估2026財年將因此損失高達10億美元（約新台幣314億元）。

FedEx首席客戶長布麗·卡瑞爾當時坦言，「從客戶角度來看，這段時期壓力極大。」她特別強調，小型出口商所面臨的挑戰尤其嚴峻，許多企業因關稅成本暴增而陷入經營困境。

目前白宮尚未對此做出回應。事實上，聯邦快遞並非唯一對川普政府提告的企業。早在2025年12月，零售巨頭Costco就已針對《國際緊急經濟權力法》關稅提起訴訟，要求全額退款。好市多在美國約三分之一的銷售額來自進口商品，關稅衝擊不容小覷。值得注意的是，拜登政府商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）在好市多提告數日後，就獲任命為該公司董事。