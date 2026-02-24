美食外送「WBC應援優惠」7折起　買套餐送啦啦隊透卡盲包

▲foodpanda應援WBC。（圖／foodpanda提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

2026世界棒球經典賽（WBC）下周開打，foodpanda祭出一系列應援優惠，包括指定美食品牌下殺7折、生鮮雜貨1元起，更攜手CT AMAZE啦啦隊女孩推出全新應援透卡盲包，訂購限定應援套餐即可獲得，只送不賣，即日起限時開跑。

foodpanda即日起推出多項應援優惠，輸入「美食棒棒達」即享指定餐點7折，包括晨間廚房、QBurger、弘爺漢堡、星巴克、CAFE!N硬咖啡、繼光香香雞、拿坡里、搖滾披薩、麻古茶坊、迷客夏、得正、鮮茶道等；同時攜手全聯福利中心推出指定品項1元起優惠。

▲CT AMAZE啦啦隊女孩精裝透卡盲包只送不賣。

「台灣熊勇｜CT AMAZE啦啦隊女孩精裝透卡盲包」卡面集結峮峮、林襄、秀秀子、孟潔、瑟七、一粒等人氣啦啦隊成員，全套共12款設計，並加碼1款限量隱藏版，只要下單麥當勞、肯德基、必勝客、胖老爹、21PLUS、7-11 等指定店家CT AMAZE限定應援套餐，即可隨機獲得1款啦啦隊透卡。

●美食外送

1. 即日起至3月17日指定用戶輸入「美食棒棒達」下單指定餐廳滿260元、320元、400元，分別折80元、100元與120元，數量有限、兌完為止。

2. 即日起至3月17日指定用戶享「麥當勞指定專區餐點65折」，部分門市不適用，兌完為止。

3. 即日起至3月17日指定用戶訂購胖老爹、21PLUS、必勝客、肯德基、麥當勞、7-11 等指定店家指定專區美食或生鮮外送可獲得CT AMAZE啦啦隊女孩精裝透卡盲包1份，各店家活動日期以APP內顯示資訊為主，部分門市不適用，送完為止。

●生鮮雜貨

1. 即日起至2月28日指定用戶於指定時段下單全聯福利中心系列分店之指定商品優惠價1元，每支商品每單限購1入，優惠商品數量有限、售完為止。

2. 即日起至2月28日指定用戶於指定店家輸入「生鮮棒棒達」享下單滿799元現折80元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

●外帶自取

即日起至3月17日指定用戶輸入「自取棒棒達」享指定餐廳外帶自取消費滿260元、320元、400元，分別折80元、100元、120元，兌完為止。

▲Uber Eats推生鮮雜貨優惠。（圖／Uber Eats提供）

另外，Uber Eats 2月26日前推出生鮮雜貨優惠，包括全聯櫛瓜、家樂福香菇、大全聯菠菜等最低只要10元起，還有過年必備懶人包專區商品，下單滿749元折100元。

此外，2月底前生鮮雜貨新客輸入「馬年新客省」，享首購單筆滿449元折150元。