　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

美食外送「WBC應援優惠」7折起　買套餐送啦啦隊透卡盲包

▲▼ foodpanda應援WBC。（圖／foodpanda提供）

▲foodpanda應援WBC。（圖／foodpanda提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

2026世界棒球經典賽（WBC）下周開打，foodpanda祭出一系列應援優惠，包括指定美食品牌下殺7折、生鮮雜貨1元起，更攜手CT AMAZE啦啦隊女孩推出全新應援透卡盲包，訂購限定應援套餐即可獲得，只送不賣，即日起限時開跑。

foodpanda即日起推出多項應援優惠，輸入「美食棒棒達」即享指定餐點7折，包括晨間廚房、QBurger、弘爺漢堡、星巴克、CAFE!N硬咖啡、繼光香香雞、拿坡里、搖滾披薩、麻古茶坊、迷客夏、得正、鮮茶道等；同時攜手全聯福利中心推出指定品項1元起優惠。

▲▼ foodpanda應援WBC。（圖／foodpanda提供）

▲CT AMAZE啦啦隊女孩精裝透卡盲包只送不賣。

「台灣熊勇｜CT AMAZE啦啦隊女孩精裝透卡盲包」卡面集結峮峮、林襄、秀秀子、孟潔、瑟七、一粒等人氣啦啦隊成員，全套共12款設計，並加碼1款限量隱藏版，只要下單麥當勞、肯德基、必勝客、胖老爹、21PLUS、7-11 等指定店家CT AMAZE限定應援套餐，即可隨機獲得1款啦啦隊透卡。

●美食外送
1. 即日起至3月17日指定用戶輸入「美食棒棒達」下單指定餐廳滿260元、320元、400元，分別折80元、100元與120元，數量有限、兌完為止。

2. 即日起至3月17日指定用戶享「麥當勞指定專區餐點65折」，部分門市不適用，兌完為止。

3. 即日起至3月17日指定用戶訂購胖老爹、21PLUS、必勝客、肯德基、麥當勞、7-11 等指定店家指定專區美食或生鮮外送可獲得CT AMAZE啦啦隊女孩精裝透卡盲包1份，各店家活動日期以APP內顯示資訊為主，部分門市不適用，送完為止。

●生鮮雜貨
1. 即日起至2月28日指定用戶於指定時段下單全聯福利中心系列分店之指定商品優惠價1元，每支商品每單限購1入，優惠商品數量有限、售完為止。

2. 即日起至2月28日指定用戶於指定店家輸入「生鮮棒棒達」享下單滿799元現折80元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

●外帶自取
即日起至3月17日指定用戶輸入「自取棒棒達」享指定餐廳外帶自取消費滿260元、320元、400元，分別折80元、100元、120元，兌完為止。

▲▼Uber Eats。（圖／Uber Eats提供）

▲Uber Eats推生鮮雜貨優惠。（圖／Uber Eats提供）

另外，Uber Eats 2月26日前推出生鮮雜貨優惠，包括全聯櫛瓜、家樂福香菇、大全聯菠菜等最低只要10元起，還有過年必備懶人包專區商品，下單滿749元折100元。

此外，2月底前生鮮雜貨新客輸入「馬年新客省」，享首購單筆滿449元折150元。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
135 0 8879 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
曾當過鄧麗君司機　「神秘金興發家族」2.35億售通化透店
糗！邀鄭麗君備詢遭韓國瑜打臉　傅崐萁尷尬：過去都有上台啊
黃偵琳酒駕退選！「5搶4」提前落幕　不用初選了
臉丟大了！垃圾亂丟艦長印章、軍帽漂上岸　海軍認了
快訊／柯建銘時代終結　蔡其昌當選民進黨團總召
快訊／鑄件大廠慘跌停！近9500張低掛等著賣
老董愛上看護！臨終前她領走4千多萬　驚動子女
獨／沒有雞雞的夜晚！作家H怒告陳珮甄+絞肉機女神...結局大

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

世界最強男人私下真面目！New Balance聯手大谷翔平引領新風潮！潮人必學二刀流質感穿搭

美食外送「WBC應援優惠」7折起　買套餐送啦啦隊透卡盲包

近20年教學經驗累積　周杰數學打造國高中完整數學學習路徑

開工先提神！電商推「咖啡精選大賞」　指定品項買1送1補貨趁現在

肯德基「A+B」銅板價回歸　最低優惠下殺44折

全家合作「WBC世界棒球經典賽」　20款聯名包裝、周邊亮相

超商開工優惠一次看！7-11今起咖啡「買8送8」、全家「買1送1」

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

懸賞4.8億墨西哥毒梟掛了！　曾轟掉軍方直升機　揭密警察變魔頭跨國獵殺令

總統賴清德邀五院院長茶敘

投14部國片慘賠9部　麻吉大哥黃立成霸氣曬血淚明細　點評九把刀3億新作《功夫》太直白

曝賴清德答應到立法院國情報告　韓國瑜：將採「統問統答」

台南市仁德區嚴重事故

世界最強男人私下真面目！New Balance聯手大谷翔平引領新風潮！潮人必學二刀流質感穿搭

美食外送「WBC應援優惠」7折起　買套餐送啦啦隊透卡盲包

近20年教學經驗累積　周杰數學打造國高中完整數學學習路徑

開工先提神！電商推「咖啡精選大賞」　指定品項買1送1補貨趁現在

肯德基「A+B」銅板價回歸　最低優惠下殺44折

全家合作「WBC世界棒球經典賽」　20款聯名包裝、周邊亮相

超商開工優惠一次看！7-11今起咖啡「買8送8」、全家「買1送1」

ART、MOU併送國會　鄭麗君：確保我方最佳待遇不變後送審

川普新關稅一次看！台灣平均稅率優於日韓　2國受益最大

009816爆紅「可以入手嗎？」　不敗教主曝2類人適合買

阿芳老師開刀！蔡季芳突PO手術服照震驚網　吐心聲「一夜無眠」

台大醫院火警濃煙「2樓層局部疏散」　院方初判與外牆工程相關

7歲童意外摔出7樓「24公尺高空墜落」　清潔工神反應接人畫面曝

林昶佐再登芬蘭大報　高規格2天半版專訪＋3篇網路專訪

「擺爛」疑雲又起！　爵士又有巨塔紐基奇手術整季報銷

原本只買0050、0056！財經作家對台積電心動了：慢慢買零股

黃文廷開春曝喜訊！　公開示愛「我們在一起吧」粉暴動

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

消費熱門新聞

超商開工優惠！7-11今起咖啡買8送8、全家買1送1

超商合作「WBC經典賽」　聯名包裝、周邊登場

肯德基「A+B」銅板價回歸

美食外送「WBC應援優惠」7折起　買套餐送啦啦隊透卡盲包

7-11咖啡「買2送2」　全家「買1壺送1壺」

New Balance聯手大谷翔平引領新風潮！潮人必學二刀流質感穿搭

電商推「咖啡精選大賞」　指定品項買1送1

速食店開工好康　摩斯咖啡買1送1、麥當勞推38組新優惠

周杰數學打造國高中完整數學學習路徑

桃機驚見「神秘大物」轉不停、機捷拉環好貼心

洽洽「三款年節零食」不只嗑瓜子還能開盲盒！

Coupang酷澎春節送禮不打烊　最快隔日到貨

SUBWAY公開「3大熱銷口味」　嫩切雞肉9秒賣一個奪冠

星巴克「最潮」咖啡可愛爆紅　好市多上架被搶翻

更多熱門

相關新聞

「達比修有營」成宮崎焦點！

「達比修有營」成宮崎焦點！

日本隊24日結束宮崎強化集訓，距離3月6日WBC首戰對台灣僅剩10天。這次為期11天的集訓話題滿滿，從松井秀喜探班，到菅野智之、菊池雄星等旅外投手歸隊，營地天天吸引大批球迷關注，整體備戰氣氛逐漸升溫。

日本寫16年恥辱紀錄！監督不擔心

日本寫16年恥辱紀錄！監督不擔心

郭彬盼用表現回應王牌稱號

郭彬盼用表現回應王牌稱號

王貞治訪台　辜仲諒接機

王貞治訪台　辜仲諒接機

「AI女神」李珠珢續留悍將

「AI女神」李珠珢續留悍將

關鍵字：

foodpandaWBC棒球應援啦啦隊盲卡包Uber Eats

讀者迴響

熱門新聞

快訊／1張千萬發票獎金沒人領！3／5到期　財政部急尋

金正恩13歲愛女「擔任北韓飛彈局長」

當面約百靈果凱莉夫妻3P…林辰唏露面全說了！

阿公給15歲孫500萬　律師：卻毀了一個家

明變天！　連假「雨最大」

靠爭議言論變現　愛莉莎莎吃飯睡覺日賺125萬

女總裁秘戀陳子強「金援數百萬」　突然遭斷聯

馬來西亞強震等同22.4顆原子彈　專家：全球平靜期結束

總愛強詞奪理的三大星座！

陳子強爆發感情金錢糾紛！女總裁砸重金力挺遭冷甩

他「花2.5萬元套圈圈」套中汽車　老闆慌了反悔

張榮發遺產股利超過3000億！　生前一句名言終於懂了

台灣大廠發布重訊：將終止上市！

今晚拜天公！　3禁忌觸犯衰整年

客人棄單彩券中4億　店經理下班秒買走

更多

最夯影音

更多
Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程
躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面