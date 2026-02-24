女酒駕遭吊照繼續騎！被抓包乘客幫扛　結局罰3萬6600元

記者黃翊婷／綜合報導

女子小芸（化名）2018年間因酒駕被吊銷機車駕駛執照，至今尚未重新考領，前年6月間她被警方抓包無照騎車，卻由後座乘客A男出面自稱是駕駛，結果挨罰3萬6600元。小芸提出行政訴訟，堅稱自己沒有無照騎車，但未獲得高雄高等行政法院法官採信，吞下敗訴。

▲小芸否認無照騎車，但未獲得法官採信。（示意圖／記者黃翊婷攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小芸2024年6月間騎車行經台南市東區某路口，因紅燈右轉被警方攔查，警方認定她有「駕車行經有燈光號誌管制之交岔路口紅燈右轉行為」、「汽車駕駛人於5年內違反第21條第1項規定2次以上者（有效駕照吊銷）」等違規行為，於是當場舉發。

小芸不滿自己因為此事挨罰3萬6600元罰鍰，決定提出行政訴訟，她強調，自己沒有駕照，所以沒有騎車，當天她身體不舒服急著去醫院，朋友才會紅燈右轉；她甚至反控警方用臆測方式認定她和朋友「交換駕駛」，希望法官能撤銷原處分。

不過，高雄高等行政法院法官當庭比對警車的行車記錄器影像，發現警方在執行攔查時，機車是呈現雙載狀態，後座乘客是一名戴著白色安全帽的男性（Ａ男），接著小芸急忙下車，過程中一度因為動作太緊急，導致機車失去重心傾斜，男子還伸手把機車扶正。

而在面對警方詢問時，A男起初聲稱自己是駕駛，願意受罰，但被警員戳破「你不是駕駛我為什麼要處罰你？你是乘客啊」之後，他竟說出「所以我跟你商量」等話，就算警員表明這樣會有刑法問題，他仍持續提議雙方進行商量。

法官認為，由此可知，當時機車應當是由小芸操作行駛，被警方攔查後，她突然放手，才會導致機車傾倒；況且，A男改口聲稱要與警員商量是否可以只處罰他就好，之後就沒有再堅稱自己是駕駛，可見他確實不是真正的駕駛。

法官表示，經查，小芸在2018年4月間因酒駕被吊銷機車駕照，至今尚未重新考領，她卻做出上述違規行為，台南市政府交通局依法裁處，認事用法均無不當違法，最終認定小芸的請求為無理由，裁定駁回，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒；飲酒過量，有害健康。