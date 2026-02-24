冬季6測站雨量創歷史新低　氣象署估春季氣溫偏高、雨量少

▲中央氣象署氣象預報中心主任黃椿喜。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

中央氣象署表示，過去一季全台平均氣溫偏高、雨量偏少，其中，西半部6個測站累積降雨更創下1951年以來最少的紀錄，春季預估平均氣溫以正常至偏高的機率較大，雨量則為偏少至正常。

氣象預報中心主任黃椿喜表示，過去一季（114年12月至115年2月）除1月上旬至中旬受2波強烈大陸冷氣團及1波寒流影響，冷空氣影響時間較長外，其餘時間受北方系統影響程度較輕，氣溫偏高，全台11個代表站平均溫度為「偏高」，其中在12月特別顯著偏高。

降雨方面，黃椿喜指出，冬季雨量集中於北部及東半部，西半部則明顯偏少，統計至2月22日為止，整體雨量為1951年以來第5少，降雨日數為第4少，彭佳嶼、台北、新竹、台中及嘉義等5站則為設站以來同期最少，此外，西半部6個測站（台北、新竹、台中、嘉義、台南及恆春）累積降雨亦創下1951年以來雨量最少的紀錄。

他說明，過去一季赤道太平洋海溫呈現西暖東冷的反聖嬰型態，預測春季反聖嬰持續減弱，將逐漸回復到正常。依據過去類似海氣環流配置的分析顯示，反聖嬰隔年的3月至5月有氣溫略偏高、雨量偏少的特徵，但不同的反聖嬰年份對台灣的影響程度不同。

黃椿喜指出，氣象署結合各國數值模式資料研判，今年3至5月的平均氣溫以正常至偏高的機率較大，降雨方面，預估3至4月的雨量為偏少至正常，5月進入梅雨季後，預測不確定性則相對較高。

氣象署也提醒，3月仍有冷氣團南下影響台灣的機率，影響期間應注意保暖；3月及4月台灣西部、金門及馬祖地區易有濃霧出現。由於過去一季西半部降雨明顯偏少，春季仍是全年雨量相對較少的季節，呼籲民眾珍惜水資源。