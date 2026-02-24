　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

冬季6測站雨量創歷史新低　氣象署估春季氣溫偏高、雨量少

▲▼氣象預報中心主任黃椿喜。（圖／記者周湘芸攝）

▲中央氣象署氣象預報中心主任黃椿喜。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

中央氣象署表示，過去一季全台平均氣溫偏高、雨量偏少，其中，西半部6個測站累積降雨更創下1951年以來最少的紀錄，春季預估平均氣溫以正常至偏高的機率較大，雨量則為偏少至正常。

氣象預報中心主任黃椿喜表示，過去一季（114年12月至115年2月）除1月上旬至中旬受2波強烈大陸冷氣團及1波寒流影響，冷空氣影響時間較長外，其餘時間受北方系統影響程度較輕，氣溫偏高，全台11個代表站平均溫度為「偏高」，其中在12月特別顯著偏高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

降雨方面，黃椿喜指出，冬季雨量集中於北部及東半部，西半部則明顯偏少，統計至2月22日為止，整體雨量為1951年以來第5少，降雨日數為第4少，彭佳嶼、台北、新竹、台中及嘉義等5站則為設站以來同期最少，此外，西半部6個測站（台北、新竹、台中、嘉義、台南及恆春）累積降雨亦創下1951年以來雨量最少的紀錄。

他說明，過去一季赤道太平洋海溫呈現西暖東冷的反聖嬰型態，預測春季反聖嬰持續減弱，將逐漸回復到正常。依據過去類似海氣環流配置的分析顯示，反聖嬰隔年的3月至5月有氣溫略偏高、雨量偏少的特徵，但不同的反聖嬰年份對台灣的影響程度不同。

黃椿喜指出，氣象署結合各國數值模式資料研判，今年3至5月的平均氣溫以正常至偏高的機率較大，降雨方面，預估3至4月的雨量為偏少至正常，5月進入梅雨季後，預測不確定性則相對較高。

氣象署也提醒，3月仍有冷氣團南下影響台灣的機率，影響期間應注意保暖；3月及4月台灣西部、金門及馬祖地區易有濃霧出現。由於過去一季西半部降雨明顯偏少，春季仍是全年雨量相對較少的季節，呼籲民眾珍惜水資源。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
135 0 8879 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
女總裁秘戀陳子強「金援數百萬」　畫作、代言全買單…突遭斷聯
快訊／開議好消息！　行政院版1.25兆國防特別預算條例將付委
快訊／台股飆漲近900點！台積電再創新高
光通訊太旺！5檔齊刷漲停　「飆太凶延長處置」仍創高
快訊／陳其邁才說重話　黃偵琳宣布退選
快訊／1張千萬發票沒人領！3／5到期　財政部急尋
台灣專屬豁免沒了　27項輸美無零關稅
川普關稅退回原點　外媒曝：台日韓「砸千億」慘淪冤大頭
快訊／台股暴漲！台積電刷新天價　
一大群小虎鯨集體擱淺屏東！　多隻死亡
鞏固協定是未來目標　鄭麗君：已達成協議國家相對能取得較好待遇

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「大雷雨即時訊息」3/2起延伸至沿海　達標將發細胞警訊

鼎泰豐「隱藏吃法」又贏！名嘴好奇一試驚呆：秒列心中前3必點

228連假國道車潮上看1.3倍　高公局公布好走時段

元宵節全台上演「血月」月全食　錯過要等到2028年

冬季6測站雨量創歷史新低　氣象署估春季氣溫偏高、雨量少

國立畢開35K被嗆「公司不是做慈善」！網見2語言能力喊：快逃

101專櫃遭客訴　賈永婕喊話慎重處理！「官方回信了」氣炸苦主

非洲象阿里剛走！白老虎昭海也高齡辭世　高市府評估引進新成員

非洲象阿里剛走！壽山動物園明星白老虎「昭海」19歲高齡離世

全台下2天！　連假溼答答

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

懸賞4.8億墨西哥毒梟掛了！　曾轟掉軍方直升機　揭密警察變魔頭跨國獵殺令

總統賴清德邀五院院長茶敘

投14部國片慘賠9部　麻吉大哥黃立成霸氣曬血淚明細　點評九把刀3億新作《功夫》太直白

曝賴清德答應到立法院國情報告　韓國瑜：將採「統問統答」

台南市仁德區嚴重事故

「大雷雨即時訊息」3/2起延伸至沿海　達標將發細胞警訊

鼎泰豐「隱藏吃法」又贏！名嘴好奇一試驚呆：秒列心中前3必點

228連假國道車潮上看1.3倍　高公局公布好走時段

元宵節全台上演「血月」月全食　錯過要等到2028年

冬季6測站雨量創歷史新低　氣象署估春季氣溫偏高、雨量少

國立畢開35K被嗆「公司不是做慈善」！網見2語言能力喊：快逃

101專櫃遭客訴　賈永婕喊話慎重處理！「官方回信了」氣炸苦主

非洲象阿里剛走！白老虎昭海也高齡辭世　高市府評估引進新成員

非洲象阿里剛走！壽山動物園明星白老虎「昭海」19歲高齡離世

全台下2天！　連假溼答答

「大雷雨即時訊息」3/2起延伸至沿海　達標將發細胞警訊

鼎泰豐「隱藏吃法」又贏！名嘴好奇一試驚呆：秒列心中前3必點

台中男深夜騎Ubike　警關懷一查秒上銬...原來是「14條通」

批賴政府關稅談判「搶快討好」　游淑慧：剛愎自用付出不必要代價

228連假國道車潮上看1.3倍　高公局公布好走時段

鈴木駿輔先發對中華隊第2棒張育成　大巨蛋閉門打悍將IG更新重點

國民黨將自提軍購特別條例　牛煦庭：一定滿足美方期待

快訊／開議好消息！　行政院版1.25兆國防特別條例將付委

對日出口管制　陸商務部：制止日本再軍事化和擁核企圖

台139線驚魂！男子失聯躲山裡　彰投警聯手鬼門關前救人

【舅舅愛上貓】貓咪第一次跟回家過年　直接躺舅舅懷裡睡擄獲他的心

生活熱門新聞

阿公給15歲孫500萬　律師：卻毀了一個家

明變天！　連假「雨最大」

馬來西亞強震等同22.4顆原子彈　專家：全球平靜期結束

開工日！員工出國叫不回來　老闆急公告：放到228

今晚拜天公！　3禁忌觸犯衰整年

快訊／8級強風！　明晚變天轉雨

全台下2天！　連假溼答答

溼答答！　首波春雨要來了

阿翰踢館「愛到無命不知驚」驚呆全場　YT王識賢誕生了

館長下跪！求讓486先生捐3億元

《天機試煉場》正妹女巫被罵沒禮貌　參賽者揭真面目

做保全後悔「過年上班沒雙倍、沒年終」

快訊／今彩539狂開5注　獎落4縣市

3波全台有雨！　連假起變天

更多熱門

相關新聞

後天起北東濕涼　周末雨區擴大「高山有望迎雪」

後天起北東濕涼　周末雨區擴大「高山有望迎雪」

明天各地多雲到晴、溫暖舒適，周三東北季風南下，北部及東半部降雨增加，周四減弱，周五又有另一波冷空氣影響，加上華南雲雨區東移，降雨範圍擴大，且3500公尺以上高山有零星降雪機率。

本周兩波冷空氣接力　228連假北東轉涼有雨

本周兩波冷空氣接力　228連假北東轉涼有雨

開工一周內「2波鋒面接力」　228連假變天全台轉雨

開工一周內「2波鋒面接力」　228連假變天全台轉雨

春節最後1天各地溫暖好天氣　明開工「日夜溫差大」

春節最後1天各地溫暖好天氣　明開工「日夜溫差大」

明起連3天高溫飆30度！　228連假有雨降溫

明起連3天高溫飆30度！　228連假有雨降溫

關鍵字：

天氣降雨溫度

讀者迴響

熱門新聞

金正恩13歲愛女「擔任北韓飛彈局長」

當面約百靈果凱莉夫妻3P…林辰唏露面全說了！

阿公給15歲孫500萬　律師：卻毀了一個家

明變天！　連假「雨最大」

馬來西亞強震等同22.4顆原子彈　專家：全球平靜期結束

靠爭議言論變現　愛莉莎莎吃飯睡覺日賺125萬

總愛強詞奪理的三大星座！

他「花2.5萬元套圈圈」套中汽車　老闆慌了反悔

陳子強爆發感情金錢糾紛！女總裁砸重金力挺遭冷甩

川普引爆美股血流成河！道瓊一度暴跌逾800點

台灣大廠發布重訊：將終止上市！

張榮發遺產股利超過3000億！　生前一句名言終於懂了

客人棄單彩券中4億　店經理下班秒買走

開工日！員工出國叫不回來　老闆急公告：放到228

今晚拜天公！　3禁忌觸犯衰整年

更多

最夯影音

更多
Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程
躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面