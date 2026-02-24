元宵節全台上演「血月」月全食　錯過要等到2028年

▲3月3日元宵節全台可見月全食。（圖／台北天文館提供）

記者周湘芸／台北報導

中央氣象署表示，3月3日元宵節傍晚，在天候條件許可下，全台將上演月全食天文現象，總計4小時35分鐘，屆時民眾能目睹「紅月伴花燈」的特殊意境，下次再見到全程月食階段則要等到2028年12月31日。

氣象署表示，3月3日傍晚5時50分左右月亮東升後，各地皆可見到「月出帶食」的月食過程，其中最精采的晚間7時04分至8時03分月面全食階段，將可見到暗紅色的大滿月月面。

氣象署指出，此次月全食全部歷時4小時35分鐘，自台灣時間下午4時43分起，由「半影食始」揭開序幕、傍晚5時50分「初虧」、晚間7時04分「食既」、7時34分「食甚」、8時03分「生光」、9時18分「復圓」，最後在10時25分「半影食終」結束，其中，7時04分至8時03分是最精華的全食階段，共59分鐘。

氣象署也說，台灣在當日的「半影食始」階段尚未月出，因此將無法見到此階段食相，天文上稱為月出帶食。

▲2026年3月3日月全食地影橫截面圖。（圖／氣象署提供）

氣象署說明，月食是月球在軌道上公轉運行時，正好進入地球的影子區內，原照射月面的太陽光被地球遮掩，使得月面無法反射陽光而有缺角或隱沒的天文現象。在「全食階段」，月面完全隱沒在地影內，但並不會完全看不見，而是呈現暗淡的紅銅色，這是因為陽光在穿過地球周邊的大氣層時，部分的紅色光被大氣折射至月面所致。

氣象署表示，本世紀（2001~2100年）全球各地預計將發生228次月食，其中月全食86次、月偏食57次及半影月食85次，其中，台灣可見63次月全食、38次月偏食及60次半影月食。上次台灣可見的月全食發生於2025年9月7日，下次可見到全程月食階段則要等到2028年12月31日。

氣象署指出，此次月食發生時，月亮位於東方天空，建議民眾選擇東方地平較無地物遮掩的地點觀賞，並不需要用特殊的觀測儀器，目視即可，但用望遠鏡放大觀測效果會更佳。當日傍晚5時40分起，氣象署也將提供月全食的網路直播服務。