年初三財神敲門！女刮中20萬嚇到腿軟　台中警深夜「人肉護鈔」

▲大雅女在大年初三凌晨刮中20萬，擔心錢遺失，請求警方深夜「人肉護鈔」返家。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

春節期間，深夜刮中新臺幣20萬元大獎，應該滿心歡喜，卻也擔心成為歹徒覬覦目標。大年初三、台中市大雅區一名女子幸運刮中彩券大獎，因時間已晚且金額不小，擔憂返家途中發生意外，立即向派出所申請護鈔協助，在警方全程戒護下平安返家，直呼有警察真安心。

大雅派出所於大年初三、2月19日凌晨接獲110派案，指稱有民眾需警方協助護鈔。警員凃豐麟、鄭上鎰立即趕赴現場了解，為32歲邱姓女子在大雅區永和路彩券行刮中彩券20萬元。

▲女子跟家人到彩券行試手氣，一舉刮中20萬元大獎。（圖／民眾提供）

邱女透露，當晚與家人至彩券行試手氣，不料幸運刮出20萬元大獎，驚喜之餘又擔心深夜拿著大把現金，恐遭有心人士覬覦，想起警方在春節期間提供護鈔服務，趕緊打110求助，也相當感謝警方協助，直言有警方陪同，「心裡踏實許多」。

大雅警分局提醒，民眾若提領或持有大量現金，應避免於公開場所清點財物，並留意周遭可疑人士動向；同時提高警覺防範詐騙，常見手法如假投資、假檢警、假親友借錢等，凡遇可疑來電或訊息涉及金錢往來，務必撥打165反詐騙專線查證，切勿心存僥倖，以免成為詐騙集團下手目標。