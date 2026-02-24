不滿綠委質詢時提國籍爭議　李貞秀舉白紙抗議「霸凌」被韓國瑜制止

▲《此岸，对岸——陆配在台湾》紀錄片。（圖／翻攝自YouTube／王志安）

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨立委李貞秀未放棄中華人民共和國國籍，登記參選立委仍具「雙重戶籍」涉違反兩岸條例，她農曆年前出示的註銷中國戶籍證明文件，寫法與格式也與其他中配繳交的除籍證明不同。綠委陳培瑜今（24日）在立法院會質詢此事，坐在台下的李貞秀則拿出一張寫著「霸凌」二字的白紙，抗議說要尊重中華民國憲法，隨後陳培瑜質詢時間暫停，立法院長韓國瑜也制止李貞秀行為後，才又開始繼續質詢。

陳培瑜表示，李女士就職後，民進黨團提案，要求立法院就李貞秀就職爭議表達態度，但沒有任何進度，本來第26案有對民眾黨立委就職案退回程序委員會，但稍早韓國瑜院長召開協商，要求用黨團協商方式解決這個國安問題，國安問題如何用黨團協商解決？甚至有人威脅民進黨團，若不撤案就繼續擋軍購預算。

陳培瑜指出，李貞秀女士案子涉及國家忠誠問題，就外國案例，德國規定外籍配偶不得參政，需先入籍還要通過憲政忠誠測試；韓國規定外籍配偶一律不得參政、跟北韓有關係一律排除公職；以色列外籍配偶不得參政。民主法治國家面對極權國家恐嚇，大部分民主國家不會讓沒有放棄外國籍者擔任公職。

陳培瑜直言，依據中華人民共和國情報法，任何組織跟公民都應當依法支持配合情報工作。不確定人在台灣的李女士需不需要配合這個法律，何況她進到委員會後可以實質索資、參與秘密會議、干預台灣政策跟預算，這會是一個國安漏洞。

卓榮泰表示，對國家效忠跟憲法忠誠必須出於主動，如果是被逼的話，一點價值都沒有，過去考慮到中國、台灣這兩個不同政治實體很多的糾葛，所以採用很多模糊立場，如果模糊是為了讓對手無法出手那還好、但如果反而讓自己無法自保，就不能繼續模糊下去、必須清楚。

卓榮泰指出，尤其這件事情跟軍購扯在一起更為重要，如果軍購審議時，國會立委對其他國家有效忠義務時，行政機關很難提供所有機密資料，這是國家行事必然。放棄戶籍如果不被證實為真或有瑕疵，就無法起算十年資格，就職前如果無法證明有放棄國籍行為，也無法完成必要法律條件，雙重條件由主管機關認定後做行政處理。

梁文傑表示，兩個部分有疑義，登記參選立委時還兼具大陸戶籍，同時有兩個身分，從陸委會角度來看，李貞秀並不符合兩岸人民關係條例的入籍十年後有參選資格，當時有雙重身分並不具備參選資格；即便這部份解決還有國籍法問題，就職前必須申請放棄原來國籍、就職一年內必須辦理完成，李貞秀女士的立委資格確有疑義。

梁文傑指出，陸委會不懷疑任何一位陸配對台灣的忠誠，但主觀上忠誠跟客觀上法律義務，必須重視，不能陷人於困難境地，中國法規規定，中國公民要主動提供協助反間諜共做義務，如果公職人員兼具中共國籍，中共相關機關就會有要求，這就有雙重忠誠上的問題，不懷疑李貞秀的忠誠，但不能信任每個人面對中共利誘時會是勇士，未來對於任何索資會用最嚴格標準處理。

質詢到一半時，坐在台下的李貞秀拿出一張寫著霸凌二字的白紙抗議，喊話尊重中華民國憲法。陳培瑜要求時間暫停，請韓國瑜主持秩序，韓國瑜也制止李貞秀行為。