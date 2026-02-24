　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不滿綠委質詢時提國籍爭議　李貞秀舉白紙抗議「霸凌」被韓國瑜制止

▲▼《此岸，对岸——陆配在台湾》紀錄片。（圖／翻攝自YouTube／王志安）

▲《此岸，对岸——陆配在台湾》紀錄片。（圖／翻攝自YouTube／王志安）

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨立委李貞秀未放棄中華人民共和國國籍，登記參選立委仍具「雙重戶籍」涉違反兩岸條例，她農曆年前出示的註銷中國戶籍證明文件，寫法與格式也與其他中配繳交的除籍證明不同。綠委陳培瑜今（24日）在立法院會質詢此事，坐在台下的李貞秀則拿出一張寫著「霸凌」二字的白紙，抗議說要尊重中華民國憲法，隨後陳培瑜質詢時間暫停，立法院長韓國瑜也制止李貞秀行為後，才又開始繼續質詢。

陳培瑜表示，李女士就職後，民進黨團提案，要求立法院就李貞秀就職爭議表達態度，但沒有任何進度，本來第26案有對民眾黨立委就職案退回程序委員會，但稍早韓國瑜院長召開協商，要求用黨團協商方式解決這個國安問題，國安問題如何用黨團協商解決？甚至有人威脅民進黨團，若不撤案就繼續擋軍購預算。

陳培瑜指出，李貞秀女士案子涉及國家忠誠問題，就外國案例，德國規定外籍配偶不得參政，需先入籍還要通過憲政忠誠測試；韓國規定外籍配偶一律不得參政、跟北韓有關係一律排除公職；以色列外籍配偶不得參政。民主法治國家面對極權國家恐嚇，大部分民主國家不會讓沒有放棄外國籍者擔任公職。

陳培瑜直言，依據中華人民共和國情報法，任何組織跟公民都應當依法支持配合情報工作。不確定人在台灣的李女士需不需要配合這個法律，何況她進到委員會後可以實質索資、參與秘密會議、干預台灣政策跟預算，這會是一個國安漏洞。

卓榮泰表示，對國家效忠跟憲法忠誠必須出於主動，如果是被逼的話，一點價值都沒有，過去考慮到中國、台灣這兩個不同政治實體很多的糾葛，所以採用很多模糊立場，如果模糊是為了讓對手無法出手那還好、但如果反而讓自己無法自保，就不能繼續模糊下去、必須清楚。

卓榮泰指出，尤其這件事情跟軍購扯在一起更為重要，如果軍購審議時，國會立委對其他國家有效忠義務時，行政機關很難提供所有機密資料，這是國家行事必然。放棄戶籍如果不被證實為真或有瑕疵，就無法起算十年資格，就職前如果無法證明有放棄國籍行為，也無法完成必要法律條件，雙重條件由主管機關認定後做行政處理。

梁文傑表示，兩個部分有疑義，登記參選立委時還兼具大陸戶籍，同時有兩個身分，從陸委會角度來看，李貞秀並不符合兩岸人民關係條例的入籍十年後有參選資格，當時有雙重身分並不具備參選資格；即便這部份解決還有國籍法問題，就職前必須申請放棄原來國籍、就職一年內必須辦理完成，李貞秀女士的立委資格確有疑義。

梁文傑指出，陸委會不懷疑任何一位陸配對台灣的忠誠，但主觀上忠誠跟客觀上法律義務，必須重視，不能陷人於困難境地，中國法規規定，中國公民要主動提供協助反間諜共做義務，如果公職人員兼具中共國籍，中共相關機關就會有要求，這就有雙重忠誠上的問題，不懷疑李貞秀的忠誠，但不能信任每個人面對中共利誘時會是勇士，未來對於任何索資會用最嚴格標準處理。

質詢到一半時，坐在台下的李貞秀拿出一張寫著霸凌二字的白紙抗議，喊話尊重中華民國憲法。陳培瑜要求時間暫停，請韓國瑜主持秩序，韓國瑜也制止李貞秀行為。

川普新關稅一次看！台灣平均稅率優於日韓　2國受益最大

關鍵字：

雙重戶籍國安疑慮立法院李貞秀軍購民眾黨行政院陸委會民進黨韓國瑜

