法院認證！踢爆李彥秀美房產挨告獲不起訴　高嘉瑜：需要這種民代？

▲前立委高嘉瑜。（圖／記者黃克翔攝）



記者杜冠霖／台北報導

2024立委選舉期間，前綠委高嘉瑜指控藍委李彥秀在中國海南島與美國加州爾灣擁有高價房產，總市值高達21億元，並質疑其疑以自住房名義申請美國房屋稅負減免，涉及身分認定爭議。李彥秀否認不法，提告加重誹謗，士林地檢署認定李彥秀沒有高嘉瑜誹謗的積極證據，作出不起訴處分。對此，高嘉瑜表示，社會質疑並非空穴來風，「李彥秀她自己這一戶家庭，除了她以外的人都在美國長期生活」，近期美國智庫學者公開建議美國政府，應檢視甚至停止藍白政治人物家屬持有綠卡的情況，李彥秀是不是其中之一？

針對李彥秀立委近年來的財產與身分爭議，高嘉瑜表示，2024年開始，她質疑其在中國海南島與美國加州爾灣等地擁有房產，並涉及自住申報與居住身分問題。李彥秀在2025大罷免期間對此提告加重誹謗。今日，士林地檢署認定無積極證據證明誹謗，作出不起訴處分。此外，李彥秀也曾為財產漏報與申報不實公開道歉，表示願承擔相關責任。

高嘉瑜指出，問題的核心從來不只在法律攻防或行政裁罰，而是政治信任與角色認同。社會在意的是整體家庭安排所呈現的長期規劃與價值選擇。事實是：「李彥秀她自己這一戶家庭，除了她以外的人都在美國長期生活，配偶與子女可能以持有綠卡的方式定居海外、家庭與資產重心明顯也移往海外」。這樣的現況，當然會讓選民質疑，其政治承擔是否與台灣命運緊密相連。

高嘉瑜直言，更值得注意的是，近期美國智庫學者公開建議美國政府，應檢視甚至停止藍白政治人物家屬持有綠卡的情況。李彥秀，是不是就是美國智庫學者這次建請呼籲美國政府應該停止藍白政治人物家屬綠卡的標的之一？

高嘉瑜強調，法律是最低標準，政治信任才是最高標準。當家庭未來不在台灣，人民當然有權提出最根本的問題：這樣的人，是否適合代表台灣人民擔任台灣的民意代表？或者反問，大家是否真的需要一戶家人都在海外定居，只留一人在台灣的政治人物代表自己？