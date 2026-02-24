鞏固協定是未來目標　鄭麗君：已達成協議國家相對能取得較好待遇

▲行政院副院長鄭麗君出席「關稅最新情勢說明記者會」。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

美國最高法院裁定美國總統川普依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）實施的對等關稅措施違法，而川普則援引《貿易擴張法》第122條，宣布對全球加徵15%關稅。行政院副院長鄭麗君今（24日）上午召開記者會指出，美國的關稅政策方向仍會延續，但使用的政策工具改變；鄭強調，後續不論美國關稅替代性政策如何變動，「相信已經達成協議的國家應該相對有空間能夠確保取得較好的待遇」，台美洽簽的台美貿易協定（ART）是有利基礎，鞏固ART仍是未來目標。

鄭麗君說，這幾天情勢的發展非常明顯，對等關稅依據的《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）法源已經失效，但美方已經開始啟動替代方案，除了122條款可能是階段性安排，後續各國面對的可能是301條款的調查，甚至也不能排除美國會動用其他法源。

鄭麗君表示，執政團隊也分析了1962年《貿易擴張法》232條款的項目是否可能增加，但是我方其實已經預先有因應條款；1930年關稅法的338條款等，這些都是要密切關注的後續可能法律途徑。

鄭麗君強調，美國的關稅政策方向依然會延續，但是使用的關稅政策工具，有可能在《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）失效後改採其他法律途徑，重建政策工具，達到原來設定的關稅政策目標。

「這樣的判決以及後續美方因應，其實是在談判過程中，各國都已經在因應的可能情勢。」鄭麗君說，因為在談判過程，美國政府已經對外說明，即使未來談判不利，美國政府將改採其他法律途徑達到關稅政策目的，這也就是為什麼在談判過程即使存在最高法院判決的變數，各國仍持續推進跟美國的談判，並且達成協議，台灣也跟各國一樣，面對變數中持續推進談判並達成協議。

鄭麗君指出，台灣和美國已經達成協議、取得相對的優惠待遇，是我國面對後續美國關稅政策變動的一個有利的基礎。美方現在正進行關稅政策工具的重建，不論是301條款或是其他的法律途徑，行政團隊都密切地關注。

但鄭麗君推估，後續不論美國對於對等關稅替代性的關稅政策如何變動，「相信已經達成協議的國家應該相對有空間能夠確保取得較好的待遇」。

鄭麗君指出，川普的行政命令可能會更改，但是原來對我豁免的2072項裡面有1735項是載明在ART裡面，「也就是未來不論行政命令的異動，對我的豁免是不會更改的」。

鄭麗君提到，可以看得出來，我國政府原本在與美國已經洽簽的ART以及投資 MOU爭取到的已經是最佳待遇，對現在全球新的情勢變化，投資MOU中的最惠國待遇基本上不受影響。但對於ART，政府會在既有的優惠待遇的基礎上，積極地與美方展開溝通聯繫，那確保美方在後續政策變動當中依然讓台灣產業享有相對優勢及最佳待遇。

鄭麗君推測，後續的結果應會反映出協定已簽署國家、未簽署國家之間，達成協議共識程度高低的不同，「我國跟美國洽簽的ART是有利基礎，我們要鞏固已經取得談判的好的結果」。也要在後續變動中跟美方保持聯繫，確保產業取得的相對優勢跟最佳待遇，鞏固ART仍是未來目標。