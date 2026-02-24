101專櫃遭客訴　賈永婕喊話慎重處理！「官方回信了」氣炸苦主

▲台北101。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

近日，有民眾公開投訴在台北101的某專櫃遇到失禮櫃員，台北101董事長賈永婕20日親自到貼文留言區中回應，表示會慎重處理。沒想到延燒幾天後，苦主等到的官方回覆，重點只有一句「調查過程中我們有一些不同的了解」，讓他看完更火大。

該名民眾日前透露，自己日前帶女伴逛台北101，被某專櫃櫃員當面吐槽「帶過來的女生不一樣」，為此感到相當傻眼。對此，賈永婕親上火線回覆，表示完全能理解消費者的錯愕心情，目前正與品牌端了解狀況，「也會請品牌慎重處理。先跟你說聲抱歉讓你昨天的感受不好。如果櫃上的同事真的這樣，是很失禮也不專業的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

官方回覆「有些不同的了解」

結果苦主在23日發文曝光後續，他終於收到官方回信，但內容讓他無法接受。對方在信中提到，經過調查後「有一些不同的了解」。他質疑，當時櫃哥說出「這次帶的女生不一樣」、挑眉示意，還與同事交換眼神，如今調完監視器後，就變成與他認知不同？他不禁質疑這封信的意思是，「我們問過員工了，他說他沒錯，所以你聽錯了。」

該名網友表示，品牌有整整5天時間處理，公關部門全體動起來，甚至還驚動101董事長說明，最後卻給出這樣的答案，讓他難以接受。他強調，自己原本要的只是一個道歉，「現在我覺得我需要的是一個公道」，並反問大家怎麼看這句「不同的了解」。

兩派吵翻「陷入羅生門」？

看到貼文後，許多人也為原PO打抱不平，「根本連調查都不用調查，那句話本來就不該說出口」、「一句話體現什麼叫草草了事」、「沒有錄音，這是一個羅生門的情況，公司不需要承認責任，基本上只要不火上加油就合格了。」「就是罐頭信，反正都是顧客問題。」

但也有網友指出，「身為服務業，我們監視器有聲音的，但真的90%客人說謊的程度超高」、「你沒法證明他說過的話，他也沒法證明他員工說過這句話，到底要怎麼道歉」、「前百貨樓管路過，這種事情沒證據，一定是雙方各說各話、隱瞞對自己不利的資訊，有時候忙到忙死了還要當法官。」