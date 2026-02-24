　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸高速公路隧道貨車自燃　密閉空間濃煙遮眼...民眾驚慌奪路出逃

▲濃煙迅速竄出古家山隧道。（圖／翻攝大風新聞）

▲濃煙迅速竄出古家山隧道。（圖／翻攝大風新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸昨（23）日為春節假期返回職場工作的運輸巔峰，位於四川的G5京昆高速廣陝段古家山隧道內一輛貨車發生自燃，隧道內一度濃煙瀰漫，大量車輛受阻，身處密閉空間內的民眾倉皇出逃。根據四川交警通報，明火撲滅後無人員傷亡，但隧道部分路段仍實施交通管制，後續仍待專業人士調查。

▲位於四川的G5京昆高速廣陝段古家山隧道內發生貨車自燃事故。（圖／翻攝大風新聞）

▲位於四川的G5京昆高速廣陝段古家山隧道內發生貨車自燃事故。（圖／翻攝大風新聞）

《大風新聞》報導，2月23日（大年初七）正值返程高峰，高速公路上車流量極大，上午近11時，G5京昆高速廣陝段廣元至陝西方向古家山隧道內發生一起大貨車自燃事故，導致廣元站、昭化站、朝天站入口陝西方向關閉。

事故地點位於四川省廣元市朝天區境內的古家山隧道內，一輛運載水果的大貨車停靠右側車道，車頭起火，火勢明顯。目擊者崔先生表示，他於10時51分駛入隧道不久即發現前方車輛停滯，隨後聽見有人高喊「往外跑」，約20秒後，大量駕駛與乘客棄車往出口方向撤離。

▲民眾驚慌逃出隧道穿錯鞋。（圖／翻攝大風新聞）

▲民眾驚慌逃出隧道穿錯鞋。（圖／翻攝大風新聞）

崔先生指出，他與家人距離隧道口較近，得以及時撤出，後續撤離民眾臉上沾滿灰塵，有人未穿外套，甚至來不及穿鞋。撤離後不久聽到疑似爆炸聲，約10分鐘後濃煙自隧道口湧出，消防與交警隨後到場處置，消防人員拉水管進入隧道滅火，並將人員疏散至附近空地。

據悉，古家山隧道全長約2公里，自燃貨車位於距北口約500公尺處，隧道內一度滯留上百輛車。交警以切割機打開中央隔離帶，引導車輛分流撤離。當日下午13時50分許，崔先生將車倒出南口，安全繞行離開。

