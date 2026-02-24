發現16歲女兒拍裸照！狼父竟逼她脫光「多次猥褻」：妳自找的

▲新加坡一名16歲少女遭親生父親侵犯。（示意圖／VCG）



記者吳美依／綜合報導

新加坡一名54歲父親，在女兒手機發現她的裸照與私密影片之後，竟以「教訓」為由，多次侵犯親生骨肉，還宣稱是女兒「自找的」。他23日被判入獄6年，其中包括代替鞭刑的9個月刑期，因為他已超過50歲，根據該國法律無法受到鞭刑處罰。

女兒手機發現裸照 父竟趁機猥褻

CNA等新加坡媒體報導，2024年5月，當時年僅16歲的受害少女，把自己的裸照及私密影片傳給男同學，被父親查看手機時發現。

5月12日，父親將女兒叫進臥室並反鎖房門，憤怒命令受害者脫光衣服，即使女兒道歉並拒絕脫衣，依然不斷提高音量並重複命令，甚至喝斥「都是妳自找的」。

沒想到惡夢還沒結束，當日將近午夜時分，父親要求女兒開門洗澡並讓他觀看。接下來，父親質問女兒手機裡為何還有其他男性親密照片，憤怒地說「妳想看別人的，那要不要看我的」，隨後在辱罵聲中再次侵犯受害者。

▼少女逃家失敗後，向母親訴說遭遇。（示意圖／CFP）



少女逃家避難 母親憤怒質問

少女事後逃往阿姨家避難，卻被父親找到並帶回家，她在別無選擇之下，終於鼓起勇氣，向母親訴說遭遇。

面對妻子質問，狼父承認要求女兒裸體並觸摸她，卻辯稱是「給她教訓」。這位心碎的母親隨即帶女兒報警，而嫌犯也在當天被捕並羈押至今。

檢求刑5至6年 狼父抓去關

針對這起駭人的家庭性侵案，檢方指出案情涉及高度性剝削，有肌膚接觸且造成痛苦，因此求刑5至6年。

最終，狼父承認3項相關罪名，另有3項指控被納入量刑考量。依新加坡法律，使用暴力手段猥褻他人，讓對方陷入遭受立即傷害的恐懼中，可處2至10年有期徒刑，並可併處鞭刑。如果受害者是關係親近者，最高刑期可加倍處罰。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

