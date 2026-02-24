　
國際

川普新關稅「恐違反貿易協議」　歐洲議會審議急喊卡

▲▼美國加州洛杉磯港（Port of Los Angeles）的貨櫃與貨船。關稅，港口，航運，貿易，海運。（圖／路透）

▲美國加州洛杉磯港（Port of Los Angeles）的貨櫃與貨船。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

歐盟執委會評估指出，川普政府的最新全球性關稅政策，可能違反貿易協議，因為這將導致部分歐洲產品關稅，超出雙方同意的稅率上限，包括起司與部分農產品。

15%新關稅恐違規　這些商品受影響

根據歐洲議會貿易委員會主席蘭格（Bernd Lange）說法，歐盟執委會於23日向議員們說明，最新全球性關稅將疊加在現有稅率之上，意味著部分商品的累計稅率，將超過歐盟與美國在貿易協議裡同意的15%上限。

知情人士透露，在川普新關稅計畫之下，奶油、塑膠製品、紡織品、化學產品等商品的累計稅率將突破15%協議上限。

歐洲暫停審議　靜待局勢變化

歐盟貿易執委塞夫科維奇（Maros Sefcovic）週末已與美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）及商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）進行緊急磋商。他向歐洲議員表示，可能需要長達4個月的過渡期來釐清新政策細節。

▼歐洲議會。（圖／路透）

▲▼歐洲議會。（圖／路透）

歐洲議會23日已暫停審議歐美貿易協議的立法程序，要求華府先澄清新關稅政策立場。知情人士透露，許多與會的歐洲大使們表示，儘管最高法院裁決帶來不確定性，他們仍希望堅持履行貿易協議。

最新的全球性關稅最長能夠實施150天，而歐盟執委會發言人吉爾（Olof Gill）拒絕評論。儘管歐美雙方都表達維持貿易協議的意願，但具體執行方式與時程仍充滿變數。

歐美貿易協議談什麼？

根據歐美去年夏天達成的貿易協議，大多數歐洲商品輸美關稅最高15%，同時取消了許多輸歐美國商品的關稅。與此同時，美國還將繼續對歐洲鋼鋁進口產品課徵50%關稅。

《彭博社》指出，歐盟同意這項不公平的協議，是為了避免與華府爆發全面貿易戰爭，並且保住美國安全支持，尤其是在烏克蘭問題方面。

02/22 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

