金與正權力升級！晉升勞動黨部長、重返政治局　對南韓發言更強勢

▲金與正在黨內職務從副部長升任為部長。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓第九次朝鮮勞動黨代表大會持續在平壤舉行，權力核心版圖出現變動，其最高領導人金正恩的胞妹金與正，確定在黨內由原本的副部長升任為部長，並且重返政治局候補委員，政治地位明顯攀升。外界關注，她未來在對南韓及對外發言的角色，恐將進一步擴大。

根據北韓官媒《朝中社》，昨（23）日召開的朝鮮勞動黨中央委員會第9屆第1次全員會議擴大會議中，完成政治局常務委員會與政治局人事改選，同時任命黨部長。金與正由原本的副部長升任為部長。對此，雖然北韓官媒尚未公布其具體任職部門，但因她過去曾任宣傳煽動部副部長，外界推測可能接掌宣傳煽動部。

報導指出，過去擔任朝鮮勞動黨第10局部長、被視為對南韓訊息窗口的李善權此次卸下部長職務，外界研判，素有「金正恩之口」之稱的金與正，未來可能更正式主導對南韓訊息發布與對外戰略方向。

▲金與正進入朝鮮勞動黨中央委員會政治局候補委員名單。（圖／翻攝自朝中社）

據悉，金與正曾於2020年前擔任組織指導部第一副部長兼政治局候補委員，但在2021年第八次朝鮮勞動黨代表大會後轉任宣傳煽動部副部長，並退出候補委員名單，此次則被視為正式回歸。

另外，金正恩核心親信趙甬元，雖然續任政治局常務委員，但不再擔任書記職務。分析認為，此舉可能為未來改組最高人民會議鋪路。依照北韓憲法，最高人民會議常任委員長為國家對外代表，並當然擔任政治局常務委員。外界預測，在本次黨大會結束後，北韓將啟動相關修法與憲法調整程序。

政治局常務委員會目前由金正恩、趙甬元、朴泰成、金才龍、李日煥等5人組成。其中，曾任內閣總理的金才龍在會議中被優先點名，並被推測兼任組織書記與組織指導部長，掌握黨內組織運作核心權力。

至於先前備受外界關注、是否將在黨內獲得正式職銜的金正恩之女金主愛，此次並未出現在人事名單或官媒畫面中。